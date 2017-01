San Marino. Università di San Marino: bilancio in salute, 2015 in attivo

In merito alla notizia apparsa sulla stampa locale nei giorni scorsi, si precisa che il consuntivo dell’esercizio 2015 dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino presenta un avanzo di oltre 137.000 euro, che si somma ad avanzi consolidati di esercizi pregressi per oltre 1.250.000 euro. Si è quindi in presenza di un avanzo di amministrazione, che segnala un bilancio ‘in salute’ e non “in rosso”, così come indicato nella “Relazione al bilancio consuntivo 2015” approvata dal Consiglio dell’Università e certificata dal Collegio dei Sindaci Revisori. Nel documento, approvato anche dal Consiglio Grande e Generale, vengono sottolineate, fra le altre cose, “sempre più rigorose politiche di incremento dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività istituzionale”.

L’indicazione di un risultato negativo per circa 250.000 euro deriva dalla regolarizzazione contabile di poste pregresse del bilancio economico-patrimoniale e non può essere considerata come metro di valutazione della gestione finanziaria dell’Università.