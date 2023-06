San Marino. USL. Federazione Pubblico impiego: Mattia Marzi passa il testimone a Simona Mazza. SG Francesca Busignani : “in  questi anni gettate le basi per un vero cambiamento nella PA” 

Oggi presso la Sala Joe Cassar si è svolto il direttivo della Federazione Pubblico Impiego di Usl.

Tanti i temi all’ordine del giorno ma in particolare i fari sono rimasti accesi sulle tematiche di stretta attualità perché priori tario resta portare a termine nelle tempistiche concordate, il rinnovo del contratto PA almeno per la sfera economica e per quanto concerne pochi punti normativi principali.

Nella stessa cornice il Segretario Mattia Marzi ha rassegnato le proprie dimissioni per cui dal primo luglio, con votazione unanime del Direttivo, sarà Simona Mazza a guidare la Federazione Pubblico Impiego di USL.

“Sono stati anni – ha detto il Segretario Marzi – dove abbiamo trattato tante tematiche, alcune siamo riusiciti a chiuderle con ottimi risultati per la PA, per esempio il nostro contributo è sfociato nella definitiva eliminazione del precariato attra verso norme chiare e non più soggette ad accordi estemporanei. Ovviamente ci sono tante problematiche in sospeso ma la squadra è motivata e pronta ed ha il focus chiaro su quali sono gli indirizzi che secondo noi la Pa deve perseguire sul Pubblico Impiego. Sono contento del percorso fatto fino a oggi, ho sempre dato massima priorità alla vita lavorativa: l’attività sindacale richiede di mettersi al servizio degli altri e spesso è necessario anteporre alle necessità della propria famiglia, le esigenze di chi si rivolge a noi. In questa fase della mia vita non riuscirei più a dedicarmi al lavoro nel modo in cui ho fatto sin qui e per questo ho deciso di lasciare l’incarico, certo che il lavoro fatto sarà per me prezioso nell’ottica del le nuove sfide che mi attendono e altrettanto certo che quanto fatto continuerà a dare i suoi frutti grazie a Simona e a tutta la squadra”.

Momento toccante quello in cui Mattia Marzi ha passato il testimone a Simona Mazza che ha detto: “Ringrazio Mattia per avermi insegnato questo mestiere e mi impegno a portarlo avanti con la stessa dedizione e professionalità perché per il nostro sindacato prima di tutto vengono i lavoratori.

La mia gratitudine va in primis al Segretetario Generale Francesca Busignani, al Presidente Pancrazio Raimondo e a tutto il Direttivo per la fiducia che mi è stata accordata”.

Tanti gli interventi anche dal Direttivo dove i membri hanno preso la parola uno dietro l’altro con parole commoventi, per ringraziare Mattia per il suo prezioso contributo nel Sindacato e per avere aiutato in questi anni moltissime persone.

Dal canto suo il Segretario Generale, Francesca Busignani ha ripercorso la carriera di Mattia riconoscendo in lui uno dei principali artefici della fine del precariato nella PA. “La virtù più grande di Mattia è quella di dedicarsi al lavoro con impegno e passione. Sono state infinite le volte in cui al mattino presto mi ha parlato della soluzione ad un problema trovata in una legge studiata durante la notte. Così non avremmo voluto doverci rinunciare ma la lealtà di Mattia lo ha portato a far pre

sente alla struttura, già oltre un anno fa, la sua decisione di lasciare l’incarico perché in questo momento della sua vita non avrebbe più potuto dare il massimo. E conoscendo Mattia l’unico modo in cui lui sa fare il sindacalista è dare tutto se stes so. E’ allora una vera fortuna per lo staff di USL avere avuto il tempo di formare una persona altrettanto determinata, Si mona Mazza che si è da subito contraddistinta per la capacità di mettersi in ascolto e risolvere i problemi dei lavoratori. Io ho visto in lei una scintilla, un entusiasmo fuori dal comune che la porterà lontano. Un ringraziamento particolare anche ad Alice Bonifazi, oggi in forza all’area fiscale, che per tanto tempo ha affiancato Mattia nella Federazione Pubblico Impiego facendo un ottimo lavoro e buttando il cuore oltre l’ostacolo”.

Unione Sammarinese Lavoratori