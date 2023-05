San Marino. USL sbarca anche su Telegram  

USL ha attivato un canale di notizie su Telegram, ampliando ancora la propria presenza sui social.

L’intenzione è quella di far giungere le comunicazioni ad un numero di persone che possa essere il più ampio possibile. In questo momento particolarmente dif ficile per i lavoratori – ma la storia ci insegna che è sempre stato così – è fonda mentale rimanere informati sui propri diritti.

Così ci impegniamo a veicolare le informazioni utili ai lavoratori sui canali classici e anche sulla gran parte dei social nonostante nei confronti di qualche piattaforma sia in atto una campagna di demonizzazione.

A noi piace pensare ai Lavoratori come a persone estremamente dinamiche e capaci di comprendere da sè, senza il setaccio di altri, il valore delle notizie cui hanno accesso.

Da oggi dunque potrete leggere le nostre notizie anche sul canale telegram Usl San Marino News.

Unione Sammarinese Lavoratori