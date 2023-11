San Marino. Vaccinazione antinfluenzale: oggi è il terzo open-day

L’Istituto Sicurezza Sociale ricorda infine che, ad eccezione degli open day, in contemporanea alla vaccinazione antinfluenzale, è possibile anche richiedere la vaccinazione contro il Covid, prenotandosi prima sempre tramite CUP. Per quanto riguarda le vaccinazioni antinfluenzali in età pediatrica, ci si può prenotare tramite CUP oppure inviare una email a [email protected]