San Marino. Vaccini: Iss istituisce gruppo di lavoro

L’Istituto per la sicurezza sociale ha organizzato per domani alle 14.30 nella sala “Il Monte” al 5° piano dell’ospedale di Stato un incontro dal titolo “Focus sulle Meningiti”.

Si tratta di un appuntamento organizzato dall’Uos Neurologia e dall’Uoc Cure primarie e Salute territoriale al quale interverranno Susanna Guttmann (Responsabile dell’Uos Neurologia Iss) Emanuele Cappella della Uos Medicina trasfusionale, Mirco Volpini dell’Uos Neurologia Iss e Massimo Arlotti, direttore Malattie infettive di Rimini, Forlì e Cesena.

Nell’ottica di fornire una costante informazione alla cittadinanza su temi di interesse riguardanti la salute, a seguito anche dei recenti casi di Meningite registrati in Italia, saliti agli onori delle cronache giornalistiche e che hanno suscitato apprensione, l’Iss rende noto di aver recentemente aggiornato le disposizioni riguardanti le vaccinazioni, rivedendo e ampliando il protocollo di somministrazione dei vaccini contro la meningite, e istituendo un gruppo permanente di lavoro.

Con la delibera numero 30 del 18 gennaio scorso, il Comitato esecutivo ha infatti aggiornato il calendario vaccinale aumentando le giornate di somministrazione delle vaccinazioni e rendendo l’organizzazione più flessibile per poter modulare le sedute anche in base all’andamento delle richieste da parte dei cittadini.

Il Gruppo permanente di lavoro sulla tematica delle vaccinazioni – composto dal Comitato esecutivo, dal direttore del dipartimento ospedaliero, dai direttori delle Unità operative Cure Primarie, Pediatria, Farmaceutica e dal Responsabile dell’Urp -, avrà il compito di predisporre un nuovo protocollo operativo, le campagne di informazione e di promozione delle pratiche vaccinali e la formazione del personale sanitario e socio sanitario.

In particolare, per le vaccinazioni contro la meningite, le disposizioni aggiornate prevedono che:

il vaccino antimeningococco C sia fornito gratuitamente a tutta la popolazione che ne faccia richiesta entro il 31 marzo 2017;

il vaccino antimeningococco coniugato del gruppo A,C,W,Y sia fornito in forma;

gratuita alla popolazione sammarinese fino al compimento del 14° anno di età e anche per le categorie degli splenectomizzati e per coloro che effettuino viaggi internazionali per fini umanitari in Paesi in cui la patologia meningococcica sia endemica;

il vaccino antimeningococco gruppo B sia fornito gratuitamente ai nuovi nati dal primo gennaio 2017 e alle categorie a rischio (splenectomizzati e per viaggi internazionali per scopi umanitari).

In merito ai recenti servizi giornalistici e al diffuso senso si preoccupazione nei cittadini, generato dalle notizie di infezioni da meningite nella vicina Italia,

l’Iss vuole rassicurare la popolazione sammarinese in quanto non è attualmente in corso alcuna fase di emergenza

e non sono pertanto richieste misure precauzionali aggiuntive rispetto alla normale e semplice vigilanza che le strutture specifiche esercitano in modo costante.

Si ricorda infine che sul sito dell’Istituto per la sicurezza sociale www.iss.sm direttamente dalla home page sono disponibili tutte le informazioni necessarie riguardanti le vaccinazioni obbligatorie e quelle raccomandate.

È inoltre possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: ufficio.vaccinazioni@iss.sm, oppure per informazioni specifiche per le vaccinazioni per la meningite telefonare al numero 0549 994883 il lunedì e venerdì dalle 9 alle 11.

Per prenotazioni o per modificare gli orari di appuntamento per le vaccinazioni si può invece contattare il numero 0549 994281, nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì dalle 11 alle 12.

Infine, ogni mese vengono tenuti incontri informativi sulle vaccinazioni, in particolare in età pediatrica, tenuti da Nicola Romeo, Direttore della Uoc Pediatria. Tali incontri si tengono nella sala riunioni “Il Monte” (5° piano Ospedale, entrata laterale) ogni primo lunedì del mese alle 17.30. Il calendario dei prossimi incontri è il seguente: 6 marzo, 3 aprile, 8 maggio. La Tribuna Sammarinese