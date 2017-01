San Marino. Veglione capodanno cinese con la band Moka Club

Il gruppo romagnolo animerà la serata del 27 gennaio 2017 in occasione dell’arrivo dell’ anno del GALLO

I Moka Club sono una band dance/pop anni 70/80/90 nata del 1995, formata da 8 elementi provenienti da un po’ tutta la Romagna; caratteristico è il loro look eccentrico con il quale si presenteranno sul palcoscenico del Best Western Palace Hotel la sera del 27 gennaio prossimo.

Il loro repertorio comprende i classici della Disco anni ’70, i migliori brani pop rock degli anni ’80 e qualche hit caratteristica degli anni 90.

Lo spettacolo dei Moka Club presenta come principali caratteristiche una forte energia ed un coinvolgimento del pubblico all’interno dello show ottenuto grazie alla musica ed alle coreografie che vengono proposte sul palco, pertanto è particolarmente adatto per situazioni in cui sia possibile ballare come nel caso del Veglione del Capodanno Cinese.

Luci psichedeliche ed effetti speciali faranno rivivere l’ambiente tipico della discoteca degli anni ‘70/80 in armonia con lanterne rosso fuoco accese simbolo della tradizione cinese e luci rosse che caratterizzeranno la zona dove avverrà il cenone.

Lo spettacolo dei Moka avrà inizio alle ore 22,30 e sarà intervallato alla mezzanotte con il suono del gong per salutare l’arrivo dell’anno del Gallo. Dopo lo spettacolo di due ballerine cinesi il gruppo romagnolo tornerà sul palcoscenico per il proseguimento del Veglione. Sarà poi il DJ Manuele Torsani a concludere la festa che ci auguriamo sin da ora possa essere all’insegna del divertimento.

L’Istituto Confucio San Marino, organizzatore dell’evento vi invita tutti al Capodanno Cinese per trascorrere insieme una magica notte di musica , usanze e culture diverse che insieme si incontreranno e si integreranno per festeggiare la più originale festa di Capodanno nella Repubblica di San Marino.

Le direttrici dell’Istituto Confucio Avv. Katya Sciarrino e Prof.ssa Zhao Jun ringraziano la Banca Cis , sponsor ufficiale di questa manifestazione per il prezioso contributo.

Nel ricordare che sono ancora disponibili i biglietti sia per il cenone che per il solo veglione presso le edicole : La Coccinella di Cailungo, Piccole Grandi Idee a Domagnano, Il Passatempo a Borgo Maggiore

informiamo che è possibile acquistarli anche al Best Western Palace Hotel e nella sede dell’Istituto Confucio San Marino a Montegiardino in via della Bandirola ,44. E’ importante che chi acquista i biglietti con il cenone lo comunichi al numero 0549/882505 per organizzare la composizione e la prenotazione dei tavoli