San Marino. Veronica Rastelli: “Ecco la mia vita da fashion blogger”

Intervista con la 18enne sammarinese tra futuro, sogni, aspettative e moda.

http://veronicarastelli.com/veronica-rastelli/. Segnatevi questo indirizzo di posta elettronica. E’ il blog della 18enne fashion blogger sammarinese, Veronica Rastelli, con la quale abbiamo intrattenuto una gradevole chiacchierata per conoscere meglio lei e questa nuova professione, che si sta facendo sempre più largo fra i giovani.

Veronica, come si è arrivati all’attività di fashion blogger?

“Beh, sono sempre stata attratta dal mondo della moda e del beauty per cui, quando è nato Instagram (il social che per eccellenza usiamo noi blogger per condividere con i followers i nostri out e non solo) ho iniziato a seguire molte ragazze più grandi di me che già facevano questo lavoro e pian piano ho conosciuto meglio questo ambiente perché ho deciso di aprire un blog dove raccontare tramite foto e articoli ciò che sco- pro ogni giorno di questo mondo che non stanca mai di stupirmi”.

Quali persone sono state determinanti?

“Ho aperto il blog a 17 anni ed ero davvero piccina per cui senza i miei genitori non avrei mai potuto fare nulla! Loro mi hanno proprio sostenuta in quello che già io avevo deciso di diventare, ma tutto è sempre stato una mia scelta. Tuttavia, anche tuttora mi fa stare più serena avere un loro parere o consiglio sui vari progetti a cui prendo parte. Inoltre, di fondamentale supporto anche dal punto di vista tecnico, sono alcuni ragazzi che mi aiutano con la gestione del blog e dei vari social”.