San Patrignano, Coriano. Scappa dalla comunità, dove scontava i domiciliari, e viene arrestato dai Carabinieri

Si era stufato di stare nella comunità di San Patrignano dove doveva scontare gli arresti domiciliari e viene preso dai Carabinieri mentre girovagava per le strade di Coriano. Il trentenne pugliese aveva precedenti per droga e stava scontando una pena nella comunità terapeutica così come disposto dal giudice che lo aveva condannato.

Ora l’uomo, che risulta quindi evaso dai domicialiari, dovrà rispondere del suo comportamento di fronte ad un nuovo giudice del Tribunale di Rimini in quanto questa mattina sarà processato per direttissima. E’ probabile che per il giovane pugliese si apriranno le porte del carcere dei Casetti.