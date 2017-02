San Valentino a Rimini

Rimini, la città di Paolo e Francesca, di Sigismondo e Isotta, accoglie il giorno di San Valentino tra i gioielli d’arte del suo centro storico, i Musei Comunali e un fitto calendario di eventi.

In occasione della festa degli innamorati, domenica 12 febbraio, Discover Rimini propone una passeggiata culturale alla scoperta della città, incentrata sulla figura di Isotta degli Atti, prima amante, poi legittima sposa di Sigismondo Pandolfo Malatesta, di cui nel 2017 ricorrono i 600 anni dalla nascita. Un grande amore quello del signore di Rimini per Isotta, eternato da poemi cortesi e splendide opere d’arte in cui Isotta è celebrata per bellezza e virtù “Italiane decori”. Dal Tempio Malatestiano, dove sono sepolti entrambi, si toccheranno alcune tappe espressive in città per poi dirigersi al Museo della Città, dove sarà possibile ammirare le splendide medaglie di Matteo de’ Pasti che ritraggono Isotta e Sigismondo. Per prenotazioni: 333 7352877 o rimini@aerco.emr.it

Per le famiglie con bambini, sabato e domenica è possibile visitare il Parco Italia in miniatura, il parco tematico dedicato al patrimonio storico, architettonico e culturale italiano con più di 270 riproduzioni in scala di meraviglie architettoniche italiane ed europee, mentre domenica 12 febbraio il Museo della città propone:

Intra Museum: Se fossi un regista

Alla scoperta del mestiere di regista per bambini da 6 a 10 anni

Quali sono i segreti del mestiere di regista? I bambini potranno scoprirlo partendo dal libro ‘Federico’ di Eva Montanari, dedicato al regista Federico Fellini, e quali sono i luoghi che hanno ispirato Federico nel centro storico di Rimini. É richiesta la prenotazione e l’iniziativa si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti.

Ore 16.30 Tariffa di partecipazione: € 5. Info: 347 4110474 (prenotazioni)

Intra Museum – A spasso per Rimini

Caccia al tesoro in centro storico per famiglie con bambini.

Partendo dal Museo della Città, le squadre, formate da genitori e figli, dovranno risolvere divertenti enigmi e superare appassionanti prove per scoprire il passato di Ariminum. É richiesta la prenotazione e l’iniziativa si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti. Ore 16. Costo di partecipazione: 5 € adulti e bambini

€ 15 biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini). Info e prenotazione 347 4110474.

E poi la domenica mattina c’è sempre la possibilità di praticare Nordik walking sulla spiaggia in compagnia dell’Associazione La Pedivella (ritrovo ore 9.30 al bagno 9 di Rimini Centro. Info: 320 7433000)

Per informazioni e pacchetti gli uffici informazioni sono a disposizione al numero +39 0541 53399 www.riminireservation.it