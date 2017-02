Rimini. San Valentino. Multe da 5 mila euro ai venditori di rose ai semafori

Nella mattinata di oggi gli agenti della Polizia Municipale di Rimini hanno svolto un servizio di controllo ai venditori di rose, che in occasione di San Valentino, vendevano rose ai semafori della città. In particolare gli agenti sono intervenuti agli incroci lungo la Statale 16 e a quelli presenti in via Ugo Bassi e via Pascoli. Elevati sei verbali e al sequestrati altrettanti mazzi di rose da 30/40 fiori ciascuno. I venditori sono stati sanzionati con verbali da 5mila euro ciascuno,le rose sono state regalate ad alcuni enti benefici di Rimini. News Rimini