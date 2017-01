Santarcangelo di Romagna (RN). Coltiva canapa indiana in camera da letto. Arrestato dai Carabinieri.

Questa mattina, alle ore 05:00, presso Santarcangelo di Romagna (RN) i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rimini hanno arrestato in flagranza di reato un trentenne santarcangiolese, per coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, durante la notte, mentre eseguivano un intervento all’interno dell’abitazione del soggetto, a causa di un dissidio animato con la moglie convivente, scaturito per futili motivi, nella medesima circostanza veniva trovato in possesso di cinque piante di canapa indiana, coltivate all’interno di un contenitore, provvisto di luce artificiale e impianto di umidificazione, rinvenuto all’interno della camera da letto, in uso esclusivo all’arrestato.

Veniva eseguita una perquisizione all’interno dell’appartamento, che consentiva ai militari di rinvenire e sottoporre ad ulteriore sequestro circa novanta grammi di infiorescenze di canapa indiana essiccate e due grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana.

Il soggetto dopo l’arresto è stato accompagnato alla casa circondariale di Rimini, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.