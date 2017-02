Una sanzione amministrativa di 5 mila euro ad un titolare di un autolavaggio di Sassuolo. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri perchè aveva ripreso un dipendente durante l’orario di lavoro. Una violazione della privacy in quanto il sistema di videosorveglianza non era autorizzato alla supervisione dell’operato dei lavoranti. Paradossalmente sospeso il soggetto in questione poichè era stato assunto in nero.

Salvatore Occhiuto