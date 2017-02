SCANDIANO. ARRESTATO MAROCCHINO CHE AVEVA RUBATO IN UN NEGOZIO E FERITO LA COMMERCIANTE

Ancora una volta Scandiano si conferma territorio di caccia della microcriminalità. Un’ondata senza soste di furti, rapine, aggressioni con i residenti costretti a rimanere in casa per il timore di sottrazione di beni e violenze gratuite.

Sabato pomeriggio un marocchino 20enne ha rubato due giacconi in un negozio e ha pure ferito la commerciante che ha riportato un trauma alla mano sinistra guaribile in 5 giorni. Fuggito in bici, il ladro è stato bloccato in un vicino parco dai carabinieri e arrestato per furto aggravato.

