SCANDIANO. ELENA DIACCI (FORZA ITALIA) “LA CITTA’ E’ ASSEDIATA DAI LADRI”

Purtroppo furti, rapine, aggressioni continuano senza che si riesca a riportare un minimo di tranquillità. Una soluzione come proposto dall’assemblea dei residenti di Arceto, a cui ero presente, sarebbero i controlli di vicinato che non sono ronde, ma come ad Albinea e Viano, rafforzano la collaborazione tra comunità, forze dell’ordine, istituzioni. La convocazione della Commissione Comunale per la Sicurezza era una mia richiesta basata sulla necessità di avvicinare paese reale e paese legale perchè c’è la sensazione che il clima di crescente insicurezza venga sottovalutato. Anche l’incremento delle telecamere che ho suggerito anni fa per ora viene escluso. Spero che siano adottati provvedimenti più efficaci affinchè tutti noi possiamo vivere la nostra Scandiano come un tempo.

Elena Diacci

Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Scandiano

Coordinatore Provinciale Giovani Forza Italia