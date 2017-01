SCANDIANO. PARCHEGGIATORI ABUSIVI MESSI IN FUGA DAI CARABINIERI

Anche a Scandiano l’esasperazione dei cittadini nei confronti dei parcheggiatori abusivi ha raggiunto da tempo livelli elevati. Questa mattina i carabinieri sono intervenuti nelle aree di sosta limitrofe all’Ospedale Magati e ai centri commerciali.

L’azione dei militari ha messo in fuga gli abusivi. Bloccato e denunciato per molestie e disturbo alla quiete pubblica un nigeriano 30enne che era già stato allontanato dalla cittadina con un foglio di via obbligatorio per 3 anni.

Ennesimo esempio di procedure inadeguate che non risolvono il problema delle espulsioni o delle interdizioni temporanee da un preciso luogo in quanto restano efficaci su un piano puramente teorico.

Salvatore Occhiuto