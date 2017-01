SCANDIANO. RAPINA ANCHE ALLA CIOCCOLATA BENEFICA

Da tempo Scandiano e il comprensorio delle ceramiche sono caratterizzati da un’ondata senza soste di furti, rapine, aggressioni. Se fossimo nel Medioevo si parlerebbe certamente di sacco di Scandiano. Una situazione che non conosce limiti in quanto anche gli eventi di solidarietà non vengono risparmiati.

Al Parco Fiere di Scandiano è stato infatti derubato l’incasso della cioccolata benefica organizzata a scopo sociale. Sono spariti 8.000 euro che due ladri hanno trafugato indisturbati ripresi dalle telecamere che forse potranno agevolare le indagini. Sgomento e rabbia di cittadini oramai rinchiusi in casa per il terrore di essere oggetto di furto e violenza gratuita. L’amministrazione comunale resta in silenzio.

Salvatore Occhiuto