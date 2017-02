Scarlett Johansson: “La monogamia non è naturale, la gravidanza una liberazione”

Intervistata dalla rivista Playboy l’attrice Scarlett Johansson ha parlato a ruota libera con la giornalista Amanda Petrusich rivelando molti aspetti della sua vita privata che hanno stupito anche molti dei suoi fan.

Interrogata sul tema del matrimonio, l’attrice che da poco si è separata da Romain Dauriac e che è stata già sposata in passato col collega canadese Ryan Reynolds, ha una visione ben precisa: “La monogamia? Non è naturale. Penso che l’idea del matrimonio sia molto romantica, veramente, e nella pratica può essere una cosa molto bella. Eppure non credo che sia naturale essere monogami. Potrei essere condannata per questo, ma penso che la monogamia richieda lavoro. Un sacco di lavoro”, ha dichiarato.

“Anche io sono stata sposata” ammette poi l’attrice, “e rispetto il matrimonio. Ma questo va del tutto contro l’istinto di guardare al di là” ha concluso. Sulla gravidanza, invece, la Johansson, madre di una bambina di due anni e mezzo, ha un’idea completamente diversa: “L’essere incinta e il dare la vita è un’esperienza davvero profonda. Ma anche il fatto di arrendersi all’evidenza che con i bambini devi lasciar andare le tue aspettative e che non si può avere sempre il controllo della situazione ti cambia molto” afferma l’attrice. “È davvero una liberazione”. Il Giornale