SCI. RAZZOLI 11^ A KITZBUHEL

Sulle nevi austriache di Kitzbuhel si disputava l’ultimo slalom prima dei Campionati Mondiali di Saint Moritz, previsti per il mese di febbraio. Ci sarà anche lo slalom notturno di Schladming, ma è un’altra variante rispetto alla tradizionale prova tra i paletti organizzata durante la giornata solare.

Un’ottima prova per il villaminozzese che ha concluso all’undicesimo posto. Dopo il difficile rientro agonistico in seguito all’infortunio dello scorso anno, il campione olimpico di Vancouver 2010 sembra avere ritrovato la condizione migliore. Un auspicio davvero positivo in vista dell’appuntamento iridato.

Salvatore Occhiuto