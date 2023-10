Scuderia San Marino. A un mese dal Ronde Halloween si aprono le iscrizioni

Dopo i successi della prima e seconda edizione la Scuderia San Marino torna a ospitare il Ronde Halloween in programma nel fine settimana del 4 e 5 novembre.

La società sammarinese ha aperto le iscrizioni per la gara che termineranno lunedì 30 ottobre. È possibile iscriversi alla gara andando sul sito www.scuderiasanmarino.com e scaricando nell’apposita sezione il modulo.

Sarà un Ronde pieno di novità, partendo dal parco assistenza che verrà allestito nel piazzale del Multieventi Sport Domus. Inedito anche il passaggio della prova, da ripete quattro volte, che attraverserà tutto il Castello di Acquaviva e terminerà a Chiesanuova, ricordando in parte il tracciato del Circuito San Marino.

Non solo, la prima prova si terrà in notturna sabato 4 con partenza alle ore 19.00. Mentre le altre tre si svolgeranno domenica 5 novembre.

Arrivo e premiazioni sono previsti come per le scorse edizioni in Piazza Bertoldi a Serravalle.

È ufficialmente partita la caccia a Jader Vagnini, che per ora si è confermato leader assoluto della manifestazione vincendo insieme a Marco Baldazzi le prime due edizioni, e la Scuderia San Marino si augura di ricevere una buona risposta di partecipazioni.

Scuderia San Marino