Scuderia San Marino: Leardini vince a Corridonia, bottino pieno per Valli al Mugello

Si è chiusa la stagione dei kartisti iscritti alla Scuderia San Marino. Ottima prestazione di Lorenzo Leardini, che ha mantenuto la prima posizione in categoria Mini GR.3, vincendo anche a Corridonia. Fine settimana in salita per Nicolas Tagliaferri, che si è visto relegato in sesta posizione.

Fine settimana complicato anche per Giacomo Marchioro, settimo in Gara 1 e decimo nella seconda prova, che hanno costretto il sammarinese a terminare al terzo posto della classifica finale assoluta del campionato Rotax. Alessandro Pedini Amati ha chiuso la sua stagione con un 14° e 15° posto.

Soddisfazioni per Stefano Valli al Mugello: il pilota sammarinese, impegnato nel National GT Challenge, è stato capace di vincere entrambe le prove, oltre a guadagnarsi la pole position per due volte e il giro più veloce.

Va vicino al podio Gilberto Pennacchini nel Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche: quarta posizione per lui con la Fiat Uno Turbo nel 4° Raggruppamento Periodo J2 Classe A+2000.

Scuderia San Marino