Se il problema dei migranti è non chiamarli “clandestini”. Con una lettera su Repubblica alcuni intellettuali chiedono di non usare la parola: “Meglio non regolari”

Ci risiamo. Il Grande Fratello che vuole normalizzare l’uso del linguaggio nel nome del totalitarismo ideologico non dorme mai. Ora è nel mirino la parola «clandestino». Eliminiamola, ci dicono i fanatici del grammaticalmente corretto, e il problema si risolverà più facilmente. «Clandestino» non va bene. È offensivo. È scorretto. È una parola che indica il male. Non chiamiamolo clandestino: usiamo «richiedente asilo», o «rifugiato», o «vittima della tratta», o «migrante», e se il modo in cui è entrato in un altro Paese è illegale (nel cassone di un tir, o nella stiva di un barcone, di solito al buio, di nascosto, e forse è per questo che si una il termine clandestino), al limite scegliamo l’espressione «emigrato irregolare». Meglio ancora: giochiamoci una litote. «Non regolare». Più soft.

La lettera aperta dello Stato Maggiore della Lingua Unica di Repubblica è troppo poco. Serve un Protocollo generale contro le dissimmetrie grammaticali e sintattiche da fare adottare alle amministrazioni pubbliche, agli iscritti all’Ordine dei giornalisti, nei documenti ufficiali.

Attenuare, cassare, sfumare, cambiare. Sono i modi grammaticali prediletti dalla neolinguistica democratica. Coniare nuove parole che introducono concetti migliori e cancellare vecchie parole per modificare visioni del mondo sgradite. Se si abolisce una parola che «insinua» una infrazione della norma e la si sostituisce con una neutra, sarà più semplice cambiare la legge e normalizzare l’infrazione. Questo come obiettivo massimo. E, come minimo, scaricando il peso semantico da un termine all’altro (la casistica è infinita: negro-nero, gay-omosessuale, donna delle pulizie-colf, mamma e papà – Genitore 1 e Genitore 2…), avremo rinfrancato la coscienza e rispettato la privacy. Gli emigrati irregolari continueranno ad arrivare schiacciati sul fondo delle carrette del mare, o legati sotto il rimorchio dei camion, ma almeno non li avremo offesi. Grammaticalmente il ragionamento non fa una piega. Giornale.it