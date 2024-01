Self Group Millennium Basket – NTS Informatica  Basket Rimini 66-25

Bargo 8, Foffano 12, Gamri, Faccioli 8, Raourahi 26, Benedetti 8, Gallina, Leita 4, Lentini. All. Da Villa.Loperfido 6, Acquarelli 1, Raik 10, Di Francesco 6, Martinini, Storoni, Rossi, Obino, Ladson 2. All. Loperfido.Figus e Di Tullio.18-3, 29-7, 51-11.

Da una Padova all’altra la differenza è tanta e trovarsi davanti una corazzata dalla caratura da serie A è troppo per la NTS Informatica Rimini in questa fase di campionato.

Via del canestro praticamente preclusa fin dalle prime battute, tutto facile per PMB, brava nelle due parti del campo e tutto difficile per Rimini che segna solo alla fine del quarto. Il tabellino non ha bisogno di commenti.

Freno tirato per Rimini anche nel 2° quarto quando i veneti, forti del divario acquisito, sembrano rilassarsi un po’ ma sempre col pieno controllo del campo e il bottino è misero, solo 4 punti.

Dopo il riposo stessa musica: Rimini vorrebbe dare segni di reazione, ma Padova non ne vuole sapere, alza il ritmo e vola via a chiudere il quarto senza alcuna pietà sul 51-11.

Degli ultimi 10′ non si può fare a meno e si gioca in scioltezza. BMP Padova abbassa la guardia e Rimini può finalmente stemperare la delusione mettendo a segno qualche canestro in più, ma senza la consolazione di portare a casa il quarto.

Che fosse dura si sapeva, così è troppo, la volontà, l’impegno e l’entusiasmo di NTS Informa