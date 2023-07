Sen. Domenica Spinelli: “Oggi purtroppo la SLA si è portata via Antonella”

Oggi purtroppo la SLA si è portata via Antonella.

La conosco da sempre e un anno fa l’ho salutata presso la sua abitazione. Una donna straordinaria, perno della sua famiglia e pilastro nel lavoro di famiglia della ristorazione: ha lottato con tutta se stessa, senza darla vinta alla malattia nemmeno per un attimo.

Da sindaco la chiamai per invitarla ad un incontro per organizzare un evento e mi disse: “Sono a Milano per un problema di salute.” E poi aggiunse: “Affronteremo anche questa”.

Ricordo anche della lettera della sua famiglia che ho consegnato a Vasco Rossi quando si trovava a Rimini e ricordo anche del loro successivo incontro.

Mi ha parlato del suo libro, di quella storia di difficoltà e resistenza che è stata la sua vita dopo la diagnosi della malattia.

Purtroppo sappiamo ancora troppo poco del mostro che ha strappato Antonella alla vita: solo per il 5% dei casi si conosce la causa, non si conosce una cura, non si hanno medicinali pienamente efficaci. Nonostante questo, lei forte e sorridente ha combattuto da guerriera continuando a preoccuparsi di tutti i famigliari sino all’ultimo momento.

Coriano ti piange, Antonella. Un abbraccio a te e alla sua famiglia.