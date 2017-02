Serie A, Lazio-Milan 1-1. Al rigore di Biglia risponde Suso nel finale

Finisce 1-1 il posticipo della 24/a giornata di serie A giocato all’Olimpico tra Lazio e Milan.

Partono meglio i padroni di casa: all’11’ Biglia impegna dalla distanza Donnarumma al 13′ un colpo di testa di Immobile finisce di poco fuori, al 28′ Donnarumma salva su una conclusione di Hoedt da due passi. Poco Milan, intento più che altro a controllare la gara: l’unico tiro in porta dei rossoneri è di Ocampos al 29′. Al 46′ Lazio in vantaggio per un rigore – contestato dai rossoneri – concesso per fallo in area su Immobile, dal dischetto trasforma Biglia. Al 54′ la Lazio sfiora il raddoppio con Felipe Anderson, al 67′ il Milan protesta per un contatto in area tra Radu e Abate. Padroni di casa ancora pericolosi con Milinkovic-Savic e Immobile (bravo Donnarumma a bloccare la conclusione) All’85’ il pari del Milan con Suso servito da Sosa. La Lazio sale a 44 punti, il Milan va a 41. Ansa