Si lancia dall’auto del padre in corsa. Muore a 17 anni travolta da un tir

Era in macchina insieme al padre. A un certo punto, mentre la Citroen Xara grigia viaggiava lungo la Cassanese, all’altezza di Segrate, lei ha slacciato la cintura, ha aperto la portiera e si è lanciata sull’asfalto. Alle sue spalle arrivava un camion che l’ha travolta e uccisa sul colpo. Il Tir ha proseguito la sua corsa, il camionista probabilmente non s’è neppure accorto che le ruote del rimorchio avevano travolto il corpo. La ragazza, 17 anni, era in cura da tempo per problemi psichici. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17.45.

Il padre della vittima, 56 anni, è stato trasportato in codice verde in ospedale in stato di choc. I rilievi di quello che tecnicamente è stato un «suicidio» sono affidati alla polizia locale di Segrate. Mentre i carabinieri della compagnia di San Donato, guidati dal capitano Antonio Ruotolo, hanno ascoltato i familiari della ragazza e i testimoni. E stanno dando la caccia al camionista «pirata». Non è chiaro se al momento dell’incidente papà e figlia stessero litigando o discutendo. Corriere della Sera