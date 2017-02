Smetto quando voglio 2 Masterclass al Cinepalace di Riccione e al Multiplex “Le Befane”

Sabato 11 Febbraio alle ore 20.30 al Cinepalace di Riccione e alle 22.30 al Multiplex Le Befane STEFANO FRESI, MARCO BONINI ospiti insieme al Regista SYDNEY SIBILIA e al Produttore MATTEO ROVERE

Un cast d’eccezione a presentare l’esilarante commedia Smetto quando voglio 2 Masterclass: Stefano Fresi, la new entry Marco Bonini, il regista Sydney Sibilia e il produttore Matteo Rovere già ospite nelle Sale Giometti in qualità di regista del successo “Veloce come il vento” con Stefano Accorsi. Gli ospiti saranno presenti, nella stessa serata, al Cinepalace di Riccione alle ore 20:30 e al Multiplex Befane di Rimini alle ore 22:30.

Un cast fortissimo per il seguito di una delle commedie italiane di maggior successo negli ultimi anni.

La banda dei ricercatori di Smetto quando voglio è tornata. Anzi, non è mai andata via. Se per sopravvivere Pietro Zinni e i suoi colleghi avevano lavorato alla creazione di una straordinaria droga legale diventando poi dei criminali, adesso in Smetto quando voglio 2 Masterclass è proprio la legge ad aver bisogno di loro.

Sarà infatti l’ispettore Paola Coletti a chiedere al detenuto Zinni di rimettere su la banda, creando una task force al suo servizio che entri in azione e fermi il dilagare delle smart drugs. Agire nell’ombra per ottenere la fedina penale pulita: questo è il patto. Il neurobiologo, il chimico, l’economista, l’archeologo, l’antropologo e i latinisti si ritroveranno loro malgrado dall’altra parte della barricata, ma per portare a termine questa nuova missione dovranno rinforzarsi, riportando in Italia nuove reclute tra i tanti “cervelli in fuga” scappati all’estero.

La banda criminale più colta di sempre si troverà ad affrontare molteplici imprevisti e nemici sempre più cattivi tra incidenti, inseguimenti, esplosioni, assalti e rocambolesche situazioni come al solito “stupefacenti”.

Organizzato da Giometti Eventi e Istituzione Riccione per la Cultura.