Spaccata notturna nel negozio di climatizzatori a Villa Verucchio, caccia ai malviventi

Spaccata notturna a Villa Verucchio, in via Casale, ai danni della Clima In che si occupa degli impianti di climatizzazione. I malviventi, verso le 4, sono entrati in azione infrangendo la vetrina con una vettura rubata fuori provincia. Una volta distrutto l’ingresso, si sono precipitati all’interno mettendo le mani su quanto c’era di valore. Oltre al fondocassa, pochi euro, sono spariti anche tre Mac mentre, ingenti, sono stati i danni provocati. Una volta ottenuto il malloppo, hanno rubato una seconda vettura e, con quella, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti i carabinieri. Rimini Today