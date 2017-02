Statistica: a San Marino diminuiscono le nascite ma cresce la popolazione

Diamo uno sguardo ai dati diffusi dall’Ufficio statistica e relativi al quarto trimestre del 2016

262 i nati, nel corso dell’anno passato. Nel 2015 erano stati 7 in più; anche sul Titano – dunque – si assiste a quella flessione della natalità che sta interessando – e preoccupando, specie per motivi previdenziali – vari Paesi dell’Occidente sviluppato. Eppure, nel 2016, la popolazione residente in Repubblica è cresciuta dello 0,6%, passando da 33.005, a 33.196 unità. Il dato si spiega non solo con il numero inferiore di decessi, rispetto alle nascite, ma anche con le particolari dinamiche demografiche del Paese: gli italiani che vivono in territorio – infatti – sono aumentati del 2,2%, gli altri stranieri addirittura del 4,3%. I matrimoni celebrati, ove almeno un coniuge sia cittadino sammarinese, sono stati 181 nell’ultimo anno; solo nel 33,7% dei casi si è optato per il rito religioso. Come dicevamo si fanno sempre meno figli in Repubblica; il trend degli ultimi anni è confermato anche dal numero medio di componenti di ogni famiglia: 2,34 persone. Nonostante ciò si sta assistendo ad un continuo incremento dei nuclei famigliari: 145 in più, rispetto al 2015. Serravalle si conferma il Castello più popolato; il maggior aumento di popolazione si è registrato invece a Chiesanuova. Infine una curiosità sulle immatricolazioni di veicoli; il numero delle auto ibride – 57 – è più che raddoppiato negli ultimi 12 mesi; attualmente, questo tipo di vetture, rappresentano il 2% del totale delle auto immatricolate. San Marino Rtv