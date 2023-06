Storico successo della nazionale di rugby di San Marino. Vince la Conference2 in Montenegro e viene promossa in Conference1

La nazionale di rugby 7 di San Marino ha compiuto un’impresa eccezionale nel torneo della Conference2 disputato in Montenegro. Allenata da Giovanni Gianesini, la squadra ha vinto quattro delle cinque partite giocate, ottenendo una storica promozione nella Conference 1.

Nella seconda giornata, i Titani hanno ottenuto una vittoria emozionante contro la Slovacchia con un punteggio di 17-15, ribaltando il risultato all’ultima azione grazie a una meta tecnica assegnata per un fallo degli avversari nell’area di meta. Mattia Bastianelli ha segnato le prime due mete per la squadra di San Marino. Nella partita successiva, la nazionale ha conseguito una grande vittoria, battendo l’Estonia per 24-0 con le mete di Mattia Bastianelli, Luca Giardi, Fedor Krylov e Federico Bartolini. Sono state realizzate anche due trasformazioni, una a cura di Luca Giardi e una di Matteo Babboni.

Nell’ultima partita, fondamentale per la promozione, i Titani hanno sconfitto i padroni di casa del Montenegro con un punteggio di 31-7, realizzando 5 mete (3 di Bastianelli, 1 di Krylov, 1 di Giardi). Grazie alla differenza punti accumulata, la nazionale di San Marino ha ottenuto una vittoria storica e la promozione nella categoria superiore.