Suberbike, terzo tempo assoluto di De Angelis nelle prove di Almeria

Buone notizie per Alex De Angelis. Nella seconda giornata di test della Superbike, sul circuito di Almeria, il pilota sammarinese ha fatto segnare il terzo tempo assoluto, dietro alle Kawasaki del campione del mondo Jonathan Rea e del britannico Tom Sykes.

«Abbiamo fatto girare i due piloti sulla nuova configurazione del circuito e quindi siamo ripartiti da zero in termini di riferimenti – spiega un soddisfatto Lucio Pedercini -. Nonostante ciò è stato un test positivo, perché i ragazzi hanno ottenuto buoni tempi su una pista molto tecnica. Vedo che sta aumentando il feeling tra pilota e moto, che poi è lo scopo principale di queste prove, specialmente per De Angelis, che non era mai salito sulla nostra Kawasakiz» .

Il pilota sammarinese conferma le buone sensazioni: «Ho potuto percorrere 50 giri e sentivo che il feeling aumentava sempre più, sino a raggiungere un livello molto elevato nell’ora conclusiva, quando in pista c’eravamo solo noi. L’apprendistato procede nel migliore dei modi ed è bello vedere i tempi scendere rapidamente. A Jerez puntiamo a progredire ancora».