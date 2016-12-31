SUPERMEGACAPODANNO DA ROYAL LE TERRAZZE…

31/12/2016 / 782 views

UNA FESTA A 360 GRADI PER TUTTE LE ETA’. LA MUSICA SPLENDIDA PROPOSTA DA GILBERTO GATTEI, IL TRUCCABIMBI E LA BABY DANCE CON INTRATTENIMENTO DI DEBBY E VALLY, ZONA BIMBI CON PLAYGROUND GRATUITO, SALA GIOCHI, MENU’ DI SAN SILVESTRO E SPECIALE MENU’ BIMBI, A RICHIESTA “SENZA GLUTINE BY ROYAL”, TUTTI INSIEME PER ACCOGLIERE UN FANTASTICO, PROSPERO E FELICE ANNO NUOVO.
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BUON 2017 A TUTTI VOI E ALE VOSTRE FAMIGLIE !! <3 <3 <3
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