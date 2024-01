TEDx Viserbella: illuminare idee, ispirare azioni. ll 1 marzo 2024 presso Oxygen Lifestyle Hotel di Viserbella, TEDx Viserbella è pronto a illuminare menti e cuori di tutta la comunità viserbellese e non solo. 

È con immenso orgoglio che annunciamo l’arrivo di questo evento straordinario organizzato da operatori e appassionati del settore, abitanti della zona riminese.

Dopo l’ottenimento di una licenza rilasciata a livello globale dalla rinomata piattaforma TED.com, TEDx Viserbella entrerà a far parte dei 3000 eventi TEDx organizzati in tutto il mondo, portando idee e prospettive uniche nella località di Rimini Nord.

L’evento, focalizzato su temi cruciali come il turismo, l‘innovazione e il territorio, vedrà la partecipazione di relatori di spicco provenienti da diverse discipline. Gli oratori condivideranno le loro idee, esperienze e prospettive su come il turismo e l’innovazione possano convergere per plasmare il futuro del territorio.

Gli ospiti previsti, che illumineranno le menti del pubblico con i loro interventi, includono Ernesto Sirolli, figura di rilevanza internazionale nel campo dell’innovazione e dello sviluppo economico locale. Accanto a lui, avremo il piacere di ospitare illustri professionisti del settore riconosciuti a livello nazionale per la loro straordinaria professionalità e i valori che incarnano, tra cui Giovanni Teneggi, Martina Manescalchi, Marta Fabbri, Andrea Zanzini e Saverio Cuoghi.

Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito dedicato e sulla pagina instagram di TEDx Viserbella.

TEDx Viserbella offrirà un’esperienza unica di apprendimento, condivisione e networking. Gli organizzatori, guidati dalla missione globale di TED, invitano la comunità locale, gli imprenditori, gli studenti e gli appassionati a partecipare a questo imperdibile appuntamento dove il nostro territorio si trasforma in un palcoscenico di speranza, creatività e possibilità infinite.

Informazioni su TEDx, x = evento organizzato in modo indipendente.

Nello spirito delle idee che vale la pena diffondere, TEDx è un programma di eventi locali auto-organizzati che riuniscono le persone per condividere un’esperienza simile a quella di TED. In un evento TEDx, i video dei TED Talks e gli oratori dal vivo si combinano per suscitare discussioni e connessioni profonde. Questi eventi locali auto-organizzati sono marchiati TEDx, dove x = evento TED organizzato in modo indipendente. La TED Conference fornisce una guida generale per il programma TEDx, ma i singoli eventi TEDx sono auto-organizzati. (Nel rispetto di alcune regole e normative).