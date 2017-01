Tennis: l’immenso Roger Federer va in finale agli Australian Open

La forma di re Roger era un’incognita dopo i lunghi mesi lontano dal circuito. L’elvetico ha dimostrato di avere una condizione atletica da ragazziono vincendo diversi incontri al 5° set. L’ultimo, epico, contro l’amico/nemico e connazionale Stan Wawrinka. Un incontro iniziato nel migliore dei modi che ha visto Federer avanti di due set. Poi il ritorno di Stan che ha conquistto terzo e quarto. Alla fine cuore, classe ed esperienza hanno fatto la differenza e Federer è volato in finale con il punteggio 7-5 6-3 1-6 4-6 6-3.

Per sapere chi si metterà tra lui e il tanto agognato 18°slam bisognerà attendere l’altra semifinale che vedrà affrontarsi il ritrovato Rafael Nadal e l’eterna promessa del tennis mondiale, il bulgaro Grigor Dimitrov. Non serve dire che pubblico e organizzatori firmerebbero per vedere, dopo molti anni, la più classica delle finali, quella tra l’elvetico e lo spagnolo.

Già definita invece la finale femminile. A contendersi il trofeo saranno le due sorelle Williams, Venus e Serena. Per Venus si tratta del ritorno in finale in uno dei quattro grandi tornei per la prima volta dal 2009, anche allora contro la sorella ma sull’erba londinese. Quella di sabato sarà così la nona finale fra le due Williams: Venus, sette Slam in carriera, si è aggiudicata quelle degli Us Open 2001 e Wimbledon 2008, a Serena sono andati invece gli Australian Open 2003, il Roland Garros 2002, Wimbledon 2002, 2003 e 2009 e gli Us Open 2002. In tutto la minore delle due sorelle è avanti 16-11 negli scontri diretti “ma Venus e’ la più dura delle mie avversarie, nessuna mi ha battuto quanto lei”, ha detto Serena. Rai News