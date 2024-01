Tornano a San Marino le serate di Arena del Folk. Primo appuntamento mercoledì 24 gennaio a Serravalle  

San Marino, 22 gennaio 2024 – Presentati oggi alla stampa i 3 appuntamenti per gli appassionati del folklore romagnolo, curati da Arena del Folk e che si svolgeranno presso la Sala Polivalente – Auditorium Little Tony – a Serravalle.

L’Arena del Folk è un’associazione, nata in seguito alla voglia di appassionati del Folklore Romagnolo, che promuove e diffonde questa corrente culturale che include balli, dialetto e tradizioni, attraverso serate di Fisarmoniche, Rassegne Sax e Clarino, Memorial Nicolucci, Memorial Borghesi, serate di ballo richiamando i più bravi musicisti del panorama del folklore romagnolo e tanti appassionati del genere.

Il programma si apre con la serata di mercoledì 24 gennaio insieme all’orchestra Concerto di Romagna. L’orchestra è composta da musicisti di prim’ordine nel settore romagnolo ed è nota per ripercorrere le musiche che non sono state considerate all’epoca in cui vennero scritte e che oggi invece riempiono le piste di ballerini.

Si prosegue con la seconda serata di sabato 24 febbraio, la quale prevede un gemellaggio tra l’Emilia e la Romagna con la partecipazione di 2 orchestre. Sul palco l’orchestra emiliana di Giacomo Maini e l’orchestra romagnola La Nuova Romagna Folk che eseguiranno entrambi i generi legati alla Regione Emilia Romagna.

L’ultimo appuntamento è per lunedì 11 marzo con la Rassegna Sax e Clarino; sarà presente una orchestra base che accompagnerà tutti i più bravi clarinettisti e sassofonisti delle orchestre romagnole per un evento unico nel suo genere. La serata sarà condotta da Luana Babini e Roberto Chiesa.

Il Segretario per il Turismo Federico Pedini Amati: “Riportiamo a San Marino la musica folk per un’iniziativa che coinvolgerà gli appassionati del genere. Sulle note di orchestre che suonano dal vivo daremo la possibilità di tornare a ballare come si faceva in passato. Purtroppo sul territorio non ci sono sale da ballo che organizzano con continuità questo tipo di eventi e questo penalizza soprattutto una certa fascia della popolazione, quella che ha qualche anno in più ma che ha ancora tanta voglia di divertirsi. Oggi proviamo a rispondere a questa esigenza con l’Arena del Folk, in futuro mi auguro si possa aprire una struttura stabile”.

In tutte le serate saranno presenti ospiti musicali e ballerini con costumi tradizionali. Per info: 338 7100844

