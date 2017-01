Tremendo schianto a Igea Marina, camion centra la vettura di un ragazzo

C’è, con tutta probabilità, un colpo di sonno improvviso all’origine del tremendo schianto che si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì sulla Statale 16 Adriatica enel territorio di Igea. Il sinistro è avvenuto verso l’1 quando, per cause ancora al vaglio della polizia Stradale, un camion guidato da un 51enne stava procedendo in direzione sud ed è andato ad invadere la corsia opposta dopo aver distrutto il guard rail. In quel momento, dall’altra parte, stava arrivado una vettura guidata da un 20enne che è stata centrata in pieno dal mezzo pesante nonostante il disperato tentativo di frenata.

Un impatto violentissimo che ha visto l’auto andare completamente distrutta e, il suo guidatore, rimanere incastrato tra le lamiere. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze di cui una col medico a bordo, e il personale dei vigili del fuoco che ha provveduto ad estrarre dalle lamiere il ferito. Stabilizzato sul posto, il 20enne è stato trasportato con il codice di massima gravità al “Bufalini” di Cesena ma, nonostante la violenza della carambola, non sarebbe in pericolo di vita. Lesioni meno gravi per il camionista 51enne trasportato al pronto soccorso dell’Infermi di Rimini. Rimini Today