Trump irride la protesta in rosa: “Ho visto le manifestazioni, ma perchè questa gente non ha votato?”

“Ho visto le proteste ieri, ma se non sbaglio abbiamo appena avuto un’elezione. Perché queste persone non hanno votato? I volti dello spettacolo fanno male alla causa”. Così Donald Trump su twitter risponde alle centinaia di migliaia di persone, donne ma non soltanto, in tutto il mondo, che ieri hanno sfilato nelle piazze per protesta contro il suo insediamento a presidente degli Stati Uniti. Tra loro anche celebrities come Madonna, Charlize Theron, Scarlett Johansson e Jane Fonda.

Non solo. Sempre via twitter il nuovo inquilino della Casa Bianca tira una frecciata al suo predecessore e alla stampa. “Wow, i dati sugli ascolti televisivi sono appena usciti: 31 milioni di persone hanno seguito l’Inauguration Day, 11 milioni in più rispetto ai buoni ascolti di 4 anni fa!”. Cifre che lui diffonde dopo le polemiche di ieri in cui ha accusato i media di aver volutamente ridimensionato la partecipazione al suo ingresso alla Casa Bianca rispetto al pubblico che ha seguito i festeggiamenti per l’avvio del secondo mandato della presidenza Obama.

Poco dopo, però, sulla marcia delle donne Trump aggiusta il tiro: “Le proteste pacifiche sono un marchio della nostra democrazia. Anche se non sempre sono d’accordo, riconosco i diritti della gente di esprimere i loro punti di vista”.

Intanto la premier britannica Theresa May conferma l’incontro di venerdì con neo-presidente Trump “per espandere la speciale relationship” fra Washington e Londra. Intervistata al talk show domenicale Bbc di Andrew Marr, May si è detta poi fiduciosa sulla possibilità di un accordo commerciale vantaggioso con gli Usa di Trump per la Gran Bretagna post Brexit, mentre ha evitato di rispondere direttamente a una domanda su alcuni vecchi commenti offensivi attribuiti a ‘The Donald’ nei confronti delle donne, da lei criticati in passato: “Parlerò con Donald Trump delle questioni che condividiamo sul consolidamento dello speciale rapporto Usa-Inghilterra”, si è limitata a insistere, pressata al riguardo da Marr. “Il nostro rapporto privilegiato mi permetterà anche di parlare quando troviamo alcune cose inaccettabili”. Ben prima di lei, già a metà novembre, il leader di Ukip Nigel Farage aveva avuto un caloroso incontro con l’allora presidente designato nei suoi uffici alla Trump Tower.

Ma oltre i tweet, si delineano altri passi della nuova amministrazione Usa. Dopo il primo atto nello Studio Ovale, la firma di un decreto per ridurre l’Obamacare, secondo alcuni media Usa i presidente Trump firmerà nei prossimi giorni decreti su scambi commerciali, immigrazione e lavoro. La Repubblica