Tutti gli eventi a Rimini dal 18 al 26 settembre

Una settimana ricca di eventi tra musica, cultura, sport e motori

Continuano i grandi concerti sinfonici e le produzioni della 74esima Sagra Musicale Malatestiana: venerdì 22 settembre sul palco del Teatro Galli si esibirà la Baltic Sea Philharmonic guidata dalla bacchetta di Kristjan Jarvi con un programma dove la musica contemporanea di Arvo Part e dello stesso Jarvi entra in risonanza con il Peer Gynt di Grieg e la suite dalll’Uccello di fuoco di Stravinskij. Mercoledì 20 settembre, per la sezione di musica contemporanea, le musiche di Friedrick Hollaender e Irving Berlin rivivranno nello spettacolo originale che il Ruggiero, composto da Emanuela Marcante e da Daniele Tonini, proporranno nel corso di un omaggio al genio poliedrico del regista Billy Wilder. Il primo appuntamento della Musica da Camera è, invece, il 24 settembre con il Trio Waskiewicz-Lonquich-Rebaudengo in un itinerario che da Mozart si spinge fino al Novecento di Kurtag.

A tre anni dalla scomparsa e in occasione del centesimo anniversario della nascita di Sergio Zavoli, la città di Rimini dedica due giornate all’indimenticato scrittore e giornalista che ha sempre dimostrato grande impegno e grande affetto per la città. Per Zavoli 100 si terrà mercoledì 20 settembre ‘Il ragazzo e la città’, un concerto-spettacolo al Teatro Galli e ‘Provinciali del mondo’ e ‘Il sole tramonta alle spalle’, un libro e un film al Cinema Fulgor, giovedì 21 settembre.

Nel week-end, tra venerdì e sabato, al Palacongressi di Rimini sarà ospitato un grande evento istituzionale, ExpoAid, organizzato dal Ministero per la Disabilità, che coinvolge il mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano, per parlare della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, della partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e della valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti. Sono previsti seminari di formazione, un’ampia area espositiva e un evento serale, dedicato alla musica, alla gastronomia e allo sport, che si terrà venerdì 22 settembre in Piazzale Boscovich (Porto di Rimini).

Come di consueto a fine settembre torna l’evento più atteso dai fan di Bruce Springsteen, Glory Days, che raduna centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia ed Europa per assistere all’evento sotto il segno della musica del rocker del New Jersey. Quattro giorni, dal 21 al 24 settembre, di musica, concerti, dibattiti, presentazione di libri, con la partecipazione di Moa Holmsten, Daniele Tenca, Miami & the Groovers e molti altri… e un’anteprima mercoledì 20 settembre all’Hobo’s con Rob Moir.

Al Fellini Museum, Palazzo del Fulgor, fino al 15 ottobre si terrà la mostra DesAIgn. Progettare con l’intelligenza artificiale, a cura di Poliarte, in cui sono esposte le opere del graphic designer e illustratore Mirco Tangherlini, per un viaggio nell’inimmaginabile, guidato dalla visione dell’artista e dalla precisione dell’intelligenza artificiale.

Ultimi giorni (fino al 24 settembre) per la mostra Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi, nell’Ala di Isotta del Fellini Museum Rimini, con 73 fotografie del reporter riminese che offrono un interessante affresco della Riviera (ingresso libero).

Al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, giovedì 21 settembre Sergio Casabianca in collaborazione con Rimini Classica, presenta un omaggio a Claudio Baglioni e Francesco De Gregori, mentre sabato si saluta l’estate al ritmo della migliore Dance degli Anni ’70 e ’80 con Last Party. Domenica 24 ultimo appuntamento della stagione al Casotto con il festival dello Zuccone d’Oro, ovvero le più belle canzoni dello Zecchino interpretate da Sergio Casabianca e lo staff di Sorridolibero e gli intermezzi comici del duo composto da Marco Dondarini e Davide Dal Fiume, noti al grande pubblico per la presenza a Zelig.

Un settembre all’insegna dei motori con la Transitalia Marathon, il glande evento di Moto Turismo internazionale, itinerante, in 4 tappe su itinerari on e off road in base alla categoria di partecipazione, per vivere una vera e propria esperienza attraverso l’Italia, con formula di navigazione in stile Rally. La manifestazione, che prende il via da piazzale Fellini domenica 24 settembre, apre i battenti già da venerdì 22 con MIT – MotoTurismo Italia Expo, la fiera internazionale del turismo in moto, che ospita le più grandi case costruttrici e le aziende del panorama motociclistico mondiale. Gli appassionati, oltre ad avere la possibilità di conoscere in anteprima tutte le novità del settore, possono partecipare ad un ricchissimo calendario di attività e demo ride, ma anche eventi, presentazioni e degustazioni delle eccellenze del territorio. Sabato 23 settembre è previsto anche un Raduno motociclistico rivolto agli appassionati di moto KTM che include un ride nell’entroterra riminese e nel Montefeltro.

Le celebrazioni per il 79° Anniversario della Liberazione di Rimini, oltre alla commemorazione ufficiale il 21 settembre ai monumenti ai Caduti, nel cimitero di guerra del Commonwealth e in quello di Monte Cieco, prevedono un incontro dal titolo “Non per conservare il passato, ma per realizzare le sue speranze” (lunedì 18 settembre) e una conferenza sul tema “La lunga estate del 1943. Dallo sbarco degli Alleati in Sicilia all’armistizio” (mercoledì 20) in Cineteca.

Proseguono anche gli incontri dedicati al benessere degli studenti che rientrano nel programma riminese del Settembre pedagogico che quest’anno conta 17 incontri in due settimane intorni ai vari temi legati allo stare bene in classe: fini e confini della scuola italiana oggi.

IN EVIDENZA

lunedì 18 settembre 2023

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Sotto le stelle del jazz – A.B. Rimini Big Band in concerto

Concerto della Filarmonica Città di Rimini alla Corte degli Agostiniani. Un concerto dedicato ai grandi classici del jazz e dello swing, grazie all’interpretazione della A.B. Rimini Big Band diretta dal M° Renzo Angelini.

I biglietti sono disponibili su: www.eventbrite.it E’ possibile riservare fino ad un massimo di 4 ingressi per ogni prenotazione.

Ore 21.15 Ingresso libero, posti non numerati. Info: www.facebook.com/bandacittadirimini

mercoledì 20 settembre 2023

Teatro degli Atti, Via Cairoli 42, Rimini centro storico

Dedicato a Billy Wilder

74° Sagra Musicale Malatestiana – Musica contemporaneai

Le musiche di Friedrick Hollaender e Irving Berlin rivivranno nello spettacolo originale de il Ruggiero, composto da Emanuela Marcante e da Daniele Tonini, nel corso del quale sarà proposto un omaggio al genio poliedrico, il regista, Billy Wilder.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 [email protected]

mercoledì 20 e giovedì 21 settembre 2023

Teatro Galli e Cinema Fulgor – Rimini centro storico

Zavoli 100: un concerto-spettacolo, un film e un libro

A tre anni dalla scomparsa e in occasione del centesimo anniversario della nascita di Sergio Zavoli, la città di Rimini dedica due giornate all’indimenticato scrittore e giornalista di cui si ricorda il grande impegno e il grande affetto per la città.

Mercoledì 20 settembre, dalle ore 21,00, sul palco del Teatro Galli va in scena Il ragazzo e la città, uno spettacolo-concerto unico e inedito tra parole e musica. Una serata dedicata a Rimini e le sue tante identità che vengono ripercorse tra le parole di Sergio Zavoli e le musiche di grandi e contemporanei musicisti che l’hanno “suonata”. Un concerto-spettacolo inedito per rendere omaggio a Zavoli ricostruendone attraverso le sue parole e le atmosfere dei suoi anni, il lungo e intenso rapporto, tra vita vissuta e memoria, che l’hanno legato alla città di Rimini. Guidati dalla voce narrante di Massimo Roccaforte, che insieme a Piero Meldini ha scritto e selezionato i testi che compongono lo spettacolo e con le letture degli attori Gianluca Reggiani e Mara Di Maio tratte dalle pubblicazioni: Romanza, Il Ragazzo che io fui, L’infinito istante e La strategia dell’ombra e con le musiche curate da Massimo Marches, Enrico Farnedi, Enrico Giannini e Rossella Cappadone, ad interpretare brani dai loro repertori e alcune delle “grandi” canzoni che gli autori italiani hanno dedicato a Rimini. Produzione artistica a cura di Cristian Bonato, Massimo Marches e Massimo Roccaforte.

Giovedì 21 settembre dalle ore 21 al Cinema Fulgor presentazione del libro Provinciali del mondo. Zavoli, Fellini e l’immaginari riminese, un libro di Gianfranco Miro Gori (Aiep 2023) e a seguire la proiezione de Il sole tramonta alle spalle, un film di Mauro Bartoli (Italia 2023, 52 minuti) realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna Film Commission. Con l’autore del libro e il regista del film intervengono Gianfranco Angelucci, Giuseppe Maria Morganti e Giorgio Tonelli, con un saluto del Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Sergio Zavoli, appena arrivato a Roma nei primi anni del dopoguerra, intrattiene un rapporto d’amicizia assiduo con Federico Fellini. L’incontro tra i due è fondato soprattutto sul comune amore per Rimini, in giovinezza abbandonata e oggetto per entrambi, secondo diversi modi, di un ritorno incessante. Su questo intreccio ineludibile il film propone un’intervista a Zavoli, che per la prima volta, interviene in maniera così ampia e dettaglia sul suo personale rapporto con Fellini e di entrambi con Rimini. Affiancano l’intervista a Zavoli due conversazioni relative a Sergio e Federico: una con Pupi Avati, l’altra con Gianfranco Angelucci. Nel ruolo del “narratore” Gianfranco Miro Gori, che nel libro ripropone le interviste del film nella loro interezza.

Ingresso: libero fino a esaurimento dei posti

Info: www.comune.rimini.it/novita/zavoli-100-un-concerto-spettacolo-un-film-e-un-libro



giovedì 21 settembre 2023

Sedi varie – Rimini

79° Anniversario della liberazione di Rimini

Cerimonia commemorativa del 79° Anniversario della Liberazione di Rimini (giovedì 21 settembre). Durante la cerimonia ufficiale le corone di alloro sono posate ai piedi dei monumenti ai Caduti, prima nel cimitero di guerra del Commonwealth – sulla superstrada di San Marino (alle 11.00) – e poi in quello di Monte Cieco, in via Santa Cristina (alle 11.30).

Il programma delle celebrazioni inizia lunedì 18 settembre alle ore 17.00 nella Cineteca comunale di via Gambalunga, 27. Appuntamento che prevede un incontro dal titolo “Non per conservare il passato, ma per realizzare le sue speranze”, in cui interviene lo storico Eric Gobetti per celebrare l’80° anniversario (1943-2003) della fondazione della Divisione Italiana Partigiana Garibaldi. Iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini “R. Tosi”.

Successivamente, mercoledì 20 settembre – alle ore 17.30 – sempre nella Cineteca comunale, si svolgerà la conferenza “La lunga estate del 1943. Dallo sbarco degli Alleati in Sicilia all’armistizio”, di Francesco Filippi, storico e formatore, che sarà introdotta da Alessandro Agnoletti, direttore Isrec Rimini. L’iniziativa è promossa dall’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Rimini (Isrec).

Ore 11 Ingresso libero

da giovedì 21 a domenica 24 settembre 2023

Sedi varie – Rimini

Glory Days in Rimini

Torna l’evento più atteso dai fan di Bruce Springsteen, che raduna centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia ed Europa per assistere all’evento sotto il segno della musica del rocker del New Jersey. La 24° edizione dell’evento, propone quattro giorni di musica, concerti, dibattiti, presentazione di libri, con un’anteprima mercoledì 20 settembre all’Hobo’s con Rob Moir.

Il titolo di questa edizione è ‘Chimes of freedom’, il brano di Bob Dylan diventato inno del tour “Human rights now” per Amnesty International che proprio quest’anno compie 35 anni e che ha visto la partecipazione di Bruce Springsteen oltre a Peter Gabriel, Sting, Tracy Chapman e Youssou N’Dour. E proprio ad Amnesty International ed al suo impegno nella difesa dei Diritti Umani è dedicata questa 24° edizione. L’evento vede la partecipazione di diversi artisti come la rocker svedese Moa Holmsten con la sua band (già collaboratrice dei Motorhead), il folksinger norvegese Terje Nordgarden, il rocker canadese Rob Moir, il ritorno degli esplosivi Mama Bluegrass Band, il conduttore radiofonico di Radio Capital e collaboratore di Mtv Luca De Gennaro, lo scrittore romano Leonardo Colombati, il chitarrista “Don”Antonio Gramentieri, i rocker Miami & the Groovers, la country singer Ellen River, i giovanissimi Leo Meconi & Load Band e il bluesman milanese Daniele Tenca. E ancora Silvia Wakte, Raffele Pastore, Simone Bertanza, Ella Liguori, The Pepper Blondes e molti altri. Le iniziative si svolgono alla Corte degli Agostiniani, al cinema Fulgor, alla Cappella Petrangolini, al chiostro della biblioteca Gambalunga e inalcuni locali della riviera, come il Rockisland, l’Hobo’s, il Rose & Crown e la Casina del Bosco. Alcuni eventi sono ad ingresso gratuito, mentre altri sono a pagamento (concerto del sabato sera presso la Corte degli Agostiniani e dello spettacolo di domenica mattina al Cinema Fulgor), con prevendita su: www.glorydaysinrimini.net/prevendita

Programma completo su: www.glorydaysinrimini.net/home Info: www.glorydaysinrimini.net



venerdì 22 settembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Baltic Symphonic Orchestra – Kristjan Jarvi Midnight Sun

74° Sagra Musicale Malatestiana – Concerto sinfonico al Teatro Galli

Alla musica del grande Nord guarda il programma proposto dalla Baltic Symphonic Orchestra diretta da Kristjan Jarvi, con un programma dove la musica contemporanea di Arvo Part e dello stesso Jarvi, entra in risonanza con il Peer Gynt di Grieg e la suite dall’Uccello di fuoco di Stravinskij.

In occasione del concerto il Bar del Grifone del Teatro Galli offre al pubblico la possibilità di gustare un aperitivo-cena prima di sedersi in sala. E’ necessario prenotare telefonicamente al nr. 345 255 0212 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]



da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023

Partenza da Piazzale Fellini – Rimini Marina Centro

Transitalia Marathon

International Classic Motorbike Challenge e MTI Expo

Transitalia Marathon è un evento non competitivo unico in Europa: una manifestazione internazionale adventouring offroad di mototurismo, che permettere di rivivere l’atmosfera dei grandi rally del passato, unita alla passione della vera avventura sulle due ruote.

La nona edizione di questa manifestazione d’eccellenza della Federazione Motociclistica internazionale, parte da Rimini, piazzale Fellini, domenica 24 settembre per arrivare a Riccione mercoledì 27 settembre, dopo aver attraversato gran parte del centro d’Italia, alla scoperta dei borghi più belli. Il percorso prevede 4 tappe – Città di Castello (PG), Chianciano Terme (SI), Follonica (GR), Riccione (RN) – oltre 1000 Km da percorrere, su itinerari on e off road in base alla categoria di partecipazione, per far conoscere le tradizioni della penisola italiana.

Questa nuova edizione prenderà il via dalla sua location storica, Piazzale Fellini a Rimini, arricchita dalla fiera MotoTurismo Italia Expo, la manifestazione espositiva dedicata al turismo su due ruote, che quest’anno vedrà lo svolgersi della sua seconda edizione proprio nel cuore di Marina Centro dal 22 al 24 settembre e ospiterà il palco di partenza della Transitalia Marathon. Una delle novità del 2023 è infatti la partenza del grande viaggio nella giornata di domenica per permettere al numeroso pubblico della fiera del Moto Turismo, di assistere al momento più atteso della manifestazione. Oltre a essere un evento sportivo e turistico, la Transitalia Marathon è anche un evento benefico. Il Motoclub Strade Bianche in Moto, che organizza l’evento, ha infatti aperto una campagna di donazioni il cui ricavato andrà interamente al progetto Ues, che si occupa dell’integrazione e del sostegno dei bambini con disabilità gravi nelle scuole.

Programma completo su: www.transitaliamarathon.com/programma

Orario: partenza alle ore 9 di domenica 24 settembre 2023



da venerdì 22 a sabato 23 settembre 2023

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

EXPOAID 2023 – Io, persona al centro

Evento istituzionale del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano al Palacongressi

Un evento istituzionale, che coinvolge il mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano, per parlare di piena attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti.

Seminari di formazione, un’ampia area espositiva riservata ad enti istituzionali e associazioni provenienti da tutta Italia e poi un evento serale, venerdì 22 settembre, dedicato alla musica, alla gastronomia e allo sport, a Largo Ruggero Boscovich (Porto di Rimini), a partire dalle ore 18.00.

Un’occasione per incontrarsi, condividere progetti e buone pratiche che riguardano il mondo della disabilità. La partecipazione ai seminari è gratuita ed è necessario iscriversi entro il 15 settembre su: www.expoaid.it/iscrizioni

Orario: venerdì 22 settembre: 9.00-12.30 e 15-18; sabato 23 settembre: 10.30-12.30 e dalle 15.30

Ingresso gratuito Info: 06 328121 (Segreteria organizzativa) www.expoaid.it



sabato 23 settembre 2023

piazzale Fellini – Rimini Marina Centro

KTM Titano Ride Out

Raduno motociclistico rivolto agli appassionati di moto KTM della gamma Travel, i modelli della famiglia Adventure, Super Adventure e 690 ENDURO. La manifestazione promette di offrire un’esperienza di guida unica su strada, come in fuoristrada leggero, nella splendida area che da Rimini porta nelle zone del Montefeltro. Il raduno partirà infatti da piazzale Fellini a Rimini, direttamente dal cuore di Transitalia Expo e Transitalia Marathon, mentre il percorso si snoderà attraverso affascinanti strade ricche di paesaggi pittoreschi, castelli medievali e panorami mozzafiato. Ospite d’eccezione il mito del fuoristrada, Giovanni Sala, pluricampione del mondo di Enduro e dakariano DOC, che con la sua grande esperienza e carica di simpatia, dispenserà preziosi consigli di guida ai partecipanti e sarà come pronto a raccontare aneddoti legati alle sue mille avventure in sella a una KTM. L’evento è organizzato dal Motoclub Strade Bianche in Moto, in collaborazione con il Concessionario ufficiale Motorstore di San Marino.

Orario: dalle 8.30 alle 17 Info: www.stradebiancheinmoto.it/ceres/titano-ride-out



venerdì 22 settembre 2023

Incontro al Belvedere di Piazzale Kennedy (vicino alla “Lella”) – Rimini Marina Centro

Passeggiata culturale al tramonto dal Belvedere di Piazzale Kennedy alla punta della ‘palata’

Visita guidata di Discover Rimini in occasione della Wellness Week

Camminando a passo sostenuto lungo lo splendido Parco del Mare, con i lampioni in forma di R ispirati a un noto manifesto balneare del 1929, si ripercorrerà l’affascinante storia del turismo balneare riminese, dalla metà dell’Ottocento ai primi del Novecento.

Si ammireranno alcuni edifici che ne sono stati protagonisti: alberghi celebri, come il prestigioso Grand Hotel, e villini storici, come l’Embassy e il Villa Adriatica, concludendo il percorso al porto, la ‘palata’, luogo identitario e caro ai riminesi. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Orario: Incontro in piazzale Kennedy ore 18.00

Costo di partecipazione 10 € (prezzo promozionale per la Wellness Week)

Info e prenotazione: 333 7352877 [email protected] www.discoverrimini.it



sabato 23 settembre 2023

Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 – Rimini Miramare

Wellness walking for family

Camminata per famiglie nell’ambito della Wellness Week

Una camminata di 1 ora con partenza e ritorno sulla spiaggia di Riminiterme.

Il ritrovo è alle ore 9:00: verrà effettuata la registrazione dei partecipanti e a seguire inizia la camminata sulla battigia. Al rientro si conclude l’attività con esercizi di stretching.

Ore 9.00 Ingresso gratuito www.wellnessfoundation.it/it/wellness-week-calendar/wellness-walking-for-family/?occurrence=2023-09-23

domenica 24 settembre 2023

Teatro Amintore Galli (Sala Ressi), piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Trio Waskiewicz-Lonquich-Rebaudengo

74° Sagra Musicale Malatestiana – Musica da Camera

Nella cornice della Sala Ressi si alternano formazioni dall’organico variabile a partire dal trio viola, clarinetto e pianoforte composto da Danusha Waskiewicz, Tommaso Lonquich e Andrea Rebaudengo in un itinerario che da Mozart si spinge fino al Novecento di Kurtag.

Ore 17.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]



IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

Fino a sabato 30 settembre 2023 tranne domenica 24 settembre

Sedi varie – Rimini

Il Settembre pedagogico riminese

Torna il “Settembre pedagogico riminese” a cura di Comune e CIDI (Centro di iniziativa democratica degli insegnati). Un mese dedicato al tema del benessere a scuola, fini e confini della scuola italiana: 17 tra incontri, seminari e workshop aperti a tutti, con docenti riminesi e relatori di livello nazionale; 91 i casi di evasione scolastica segnalati nel 22/23; 45 quelli recuperati; 45 le domande di homeschooling. Scuola inclusiva, sistemi di valutazione, comunicazione empatica, orientamento, psicologia e pedagogia, libri. Programma completo su: http://www.comune.rimini.it/novita/con-il-settembre-pedagogico-riminese-un-mese-di-riflessione-sul-benessere-scuola

Info: [email protected]



lunedì 18 settembre 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

The straight story – Una storia vera

Un film di David Lynch, di genere commedia, in lingua inglese con sottotitoli in italiano, restaurato in 4K nel 2023. Con Sissy Spacek, Harry Dean Stanton, Richard Farnsworth, Everett McGill, Jane Galloway Heitz. È la vera storia di un 73enne deciso a far visita al fratello. I due non hanno mai avuto un grande rapporto. I biglietti sono disponibili on line su: www.liveticket.it/cinemafulgor Per chi preferisce acquistare i biglietti in cassa, la biglietteria al Cinema Fulgor la biglietteria al Cinema Fulgor è aperta dalle 16:30 alle 21:00 tranne il lunedì dalle 20:30 alle 22:00.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com



mercoledì 20 settembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

L’oro del Reno

In diretta dalla Royal Opera House di Londra

Una nuova interpretazione della prima opera del ciclo de L’Anello di Wagner. L’Oro del Reno – che vanta alcune delle più grandi musiche d’opera mai scritte – è messo in scena dal regista Barrie Kosky e diretto da Antonio Pappano nel suo ultimo anno come direttore musicale della Royal Opera.

Con al centro la figura di Erda, la Madre Terra, l’opera racconta una storia di mito, sogno e memoria.

Pietra miliare del repertorio operistico, il suo ritorno al Covent Garden è molto atteso: una delizia sia per gli esperti frequentatori dell’opera che per quelli alle prime armi, è l’inizio di un programma che continuerà per gli anni a venire.

L’opera è interpretata da un cast eccezionale che comprende Christopher Maltman (nel ruolo di Wotan) e Christopher Purves (Alberich). I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 20.15 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



giovedì 21 settembre 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Se amore avrai – Omaggio a Baglioni e De Gregori

Un grande omaggio a Claudio Baglioni e Francesco De Gregori: due tra i cantautori che hanno segnato con maggiore intensità la colonna sonora dei nostri anni migliori. Un viaggio tra la poesia e l’emozione dei brani che hanno accompagnato un’epoca e che ancora risuonano, con la stessa immutata magia, nei nostri ricordi. Spettacolo realizzato in collaborazione con Rimini Classica, e inserito nella rassegna InCanto di Periferia, nata con il contributo del Comune di Rimini.

Ore 20.00 Ingresso a pagamento Info: 327 4115353 (whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini



da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023

Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 – Rimini zona porto canale

XX Trofeo Città di Rimini – Big Game in drifting Catch & Release

Il Club Nautico in collaborazione con il Big Game Italia organizza il XX TROFEO CITTA’ DI RIMINI – BIG GAME in DRIFTING Catch & Release, importante competizione di pesca d’altura in drifting (tecnica di pesca in deriva oppure ancorata). Con il patrocinio del Comune di Rimini e del Coni Emilia Romagna.

Le operazioni preliminari saranno effettuate il giorno 22 settembre dalle ore 15,00. La competizione ha inizio sabato 23 settembre dalle ore 6.30 e termina con la cerimonia di premiazione. La giornata di domenica 24 settembre sarà utilizzata come eventuale giornata di recupero.

Orario: dalle 6.30 alle 15.00 del 23 settembre 2023

Ingresso: su iscrizione a pagamento Info: 0541 26520 www.cnrimini.com



sabato 23 settembre 2023

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

Cagliostro

La Compagnia teatrale ‘I Viaggiatori nel Tempo’ porta in scena ‘Cagliostro’, atto unico, da un’idea di Riccardo Antoniacci. L’introduzione dell’autore farà entrare gli spettatori in sintonia con gli avvenimenti storici. La magia del teatro nella fantastica cornice del centro storico di Rimini sotto le stelle. Ore 21.30 Ingresso libero



sabato 23 e domenica 24 settembre 2023

Spiaggia di Riminiterme, via Principe di Piemonte, 56 – Rimini Miramare

Festival dei Piccoli

Torna il Festival dei Piccoli con la sua terza edizione. Due giorni di giochi, laboratori, attività dedicati ai bambini dai 3 ai 12 anni, organizzati da SMArt Academy a.s.d., associazione riminese che promuove la cultura, l’arte, lo sport e il movimento come attività di carattere educativo, culturale, ricreativo e socializzante.

Per due giorni, la spiaggia di RiminiTerme ospiterà iniziative di sport, attività ludiche e artistiche e giochi. E, come lo scorso anno, è previsto un appuntamento per far conoscere Federico Fellini ai bambini mostrando loro quanto il suo cinema continui a far sognare il mondo intero.

Inoltre, si organizzano esibizioni e laboratori per far vivere ai bambini qualche ora nei panni di Harry Potter e compagni, mentre uno spazio importante riservato al fantastico mondo dei Pokémon, con momenti dedicati al mercatino, allo scambio carte e ai tornei.

Orario: dalle 10 alle 18 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/SMArtAcademytop



sabato 23 settembre 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Last Summer Party

Un ultimo evento nell’ampia arena del Parco degli Artisti, sulle rive del Fiume Marecchia, per salutare l’estate al ritmo della migliore Dance degli Anni ’70 e ’80. Un’occasione per tornare indietro nel tempo o, per i più giovani, per tuffarsi in ritmi esaltati che non hanno conosciuto. Per tutti: l’opportunità di ballare, divertirsi, conoscere nuovi amici e chiudere la stagione con il sorriso. I biglietti sono disponibili su: www.liveticket.it

Ore 22.00 Ingresso a pagamento Info: 327 8475142 (WhatsApp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini



domenica 24 settembre 2023

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari. Orario: dalle 9 alle 18.30 Info: 340 3031200 www.facebook.com/riminiantiqua

domenica 24 settembre 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Lo Zuccone d’Oro: Volontari allo sbaraglio

Una serata all’insegna del divertimento, con Loris Menghi alla guida dello Zuccone, i Doctor Luba alla parte musicale e gli intermezzi comici del duo composto da Marco Dondarini e Davide Dal Fiume, noti al grande pubblico per la presenza a Zelig. Le più belle canzoni dello Zecchino saranno interpretate dai Volontari del Parco. Consumazione obbligatoria, con supplemento per lo spettacolo di 5 € sulla prima ordinazione. Ore 20.30 ingresso a pagamento Info: 327 4115353 (whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini



da lunedì 25 settembre a domenica 1° ottobre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Jeanne du Barry, la favorita del re

Un film di genere storico drammatico di Maïwenn con Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, proposto in versione francese con sottotitoli in italiano domenica 1° ottobre alle ore 21. Nelle altre giornate il film è proposto in versione doppiata in italiano: da lunedì 25 a venerdì 29 settembre, proiezioni alle ore 21, mercoledì 27 settembre anche alle ore 17, venerdì 29 settembre anche alle ore 18.30. Un dramma liberamente ispirato alla vita di Jeanne du Barry, l’ultima amante di Luigi XV alla corte di Versailles, dopo Madame de Pompadour. Biglietteria on line su www.liveticket.it

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



dal lunedì al giovedì dall’11 settembre al 2 novembre 2023

Ponte di Tiberio – Rimini

Fluxo – outdoor movement

Fluxo è una “palestra” che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all’aria aperta. Dopo gli appuntamenti estivi, tornano le lezioni della pausa pranzo, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, che offrono una ampia scelta di attività coprendo vari livelli di intensità. I partecipanti possono seguire corsi diversi a diversi orari o scegliere sempre la stessa attività.

Orario: dalle 13.30 alle 14.30 Ingresso a pagamento www.fluxomovement.it

Fino al 27 settembre 2023

Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A – Rimini marina centro

Walk on the beach

Camminata guidata di circa un’ora sulla spiaggia. Un’attività adatta a tutti quelli che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia, senza limiti d’età. L’attività è proposta tutti i mercoledì dalle ore 19.15 e la domenica dalle ore 8.00 ed è condotta dalla personal trainer Elen Souza.

A pagamento. Info: 348 0981594 www.facebook.com/elensouzapersonaltrainer/

MOSTRE

fino al 15 ottobre 2023

Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor

DesAIgn. Progettare con l’intelligenza artificiale

Una mostra che trascende i limiti convenzionali, per immergersi in un universo in cui forme e colori prendono vita attraverso la sinergia straordinaria tra uomo e intelligenza artificiale, esplorando un dominio dove l’arte e la tecnologia danzano in un abbraccio senza precedenti.

“DesAIgn” non è solo una mostra, ma un’esperienza sensoriale, unica, realizzata da Poliarte in collaborazione con Mirco Tangherlini, graphic designer e illustratore, artista, le cui opere rimarranno esposte al Museo Fellini, Palazzo del Fulgor, per un mese.

Orario: da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Chiuso lunedì non festivi

Info: www.poliarte.net/en/articolo.php?idNews=17125

Fino a sabato 30 settembre 2023

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Time out: gioco fermo

Mostra nell’ambito del Festival della Cultura Sportiva, realizzata da Matteo Marchi e Cristiano Ragab grazie alle fotografie messe a disposizione dall’associazione Rimini Sparita.

Orario: lunedì-venerdì 8-19; sabato 8-13; domenica e festivi chiuso. Ingresso libero

Info: 0541 704486 bibliotecagambalunga.it



fino al 24 settembre 2023

Fellini Museum, Castel Sismondo, Ala di Isotta, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Rimini revisited. Oltre il mare

Rimini e Savignano sul Rubicone: le due case di Marco Pesaresi aperte, insieme, per rivivere il viaggio per immagini della riviera attraverso lo sguardo profondo e poetico di Marco. La mostra è a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, realizzata dai due Comuni, con SI FEST, Fototeca Marco Pesaresi e Fellini Museum Rimini.

A vent’anni dalla mostra “Rimini”, che il reporter dedicò alla sua città e che fu allestita postuma nel 2003, la presente esposizione ripropone il lavoro del fotografo riminese: una serie di scatti, bianchi e neri, diventati simbolo di un certo modo di percepire e immaginare la riviera.

Orario: da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Chiuso lunedì non festivi.

Ingresso gratuito Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it





Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. +39 0541 53399

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it

Comune di Rimini