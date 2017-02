Twitter contro le fake news: via gli account fasulli e i contenuti scadenti

Anche Twitter scende in campo nella guerra alle bufale online: il colosso del web ha annunciato una vasta operazione di cancellazione di account fasulli o abusivi, l’eliminazione dei dati poco affidabili e di tutti quei cinguettii che veicolano notizie false o di bassa qualità per il lettore finale.

Non solo: il giro di vite riguarderà anche gli utenti che agiscono sotto falsa identità. Twitter ha annunciato che in futuro verranno identificate le persone “bannate” (segnalate come moleste o bloccate dagli altri utenti) e verrà loro impedito di aprire nuovi profili. I contenuti da loro prodotti non verranno rimossi ma spariranno dal flusso delle ricerche. Tgcom24