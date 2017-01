Ubriaco da non reggersi in piedi, pizzicato al volante di un furgone

Durante i controlli del territorio, una pattuglia della polizia Municipale di Bellaria ha notato, tra Igea e Bordonchio, un furgone che viaggiava in maniera sospetta. All’improvviso, il mezzo ha abbandonato la via principale per immettersi in una strada laterale e fermarsi. Incuriositi dal comportamento del guidatore, gli agenti si sono fermati a loro volta e, al volante, hanno pizzicato uno straniero 50enne, residente a Bellaria, completamente ubriaco. Sceso dal furgone, l’uomo non riusciva nemmeno a stare in piedi ma, nonostante questo, si è rifiutato di effettuare il test dell’etilometro. Per questo, il 50enne è stato denunciato a piede libero e, il mezzo, posto sotto sequestro ai fini della confisca. Rimini Today