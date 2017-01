Ue, la Commissione chiede all’Italia una correzione da 3,4 miliardi

La Commissione Ue ha inviato all’Italia la lettera con la richiesta di aggiustamento dei conti: lo ha detto il portavoce della Commissione Margaritis Schinas al termine del collegio dei commissari a Strasburgo. L’arrivo della missiva è stato confermato da fonti del ministero dell’Economia e della Finanze. Il testo è ora “all’attenzione degli uffici competenti”.

L’ulteriore intervento correttivo richiesto, per colmare lo scostamento rispetto del percorso di risanamento dei conti, è pari allo 0,2 per cento del Pil, ovvero circa 3,4 miliardi. Da parte da fonti del Mef viene confermato che il governo italiano è in contatto con la commissione europea e farà le valutazioni del caso nei prossimi giorni. Insomma l’esecutivo dovrà decidere se, come e quando intervenire. In corso c’è quindi una trattativa che potrebbe portare anche ad un compromesso, ovvero ad una manovra correttiva di importo minore; oppure, se fallisse, ad una rottura tra Roma e Bruxelles.

«È giusto che l’Ue chieda agli Stati membri di avere conti in ordine e finanze a posto, ma lo stesso rigore deve essere utilizzato anche quando gli Stati sono inadempienti sull’immigrazione e altri dossier. Lo stesso impegno ci sia per favorire la crescita e l’occupazione», ha detto il presidente Sergio Mattarella oggi ad Atene nel suo colloquio con il presidente Prokopis Pavlopoulos. Il Messaggero