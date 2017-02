UEFA: il Comitato Esecutivo approva il limite di mandati per il Presidente

Tra i candidati per il Comitato Esecutivo anche Michele Uva, DG della FIGC e il presidente della Federazione Polacca Zbigniew Boniek

Novità importanti per la UEFA. Il Comitato Esecutivo tenuto alla Casa del Calcio Europeo di Nyon ha scelto di seguire alcune delle linee della FIFA. Tra i punti più importanti all’ordine del giorno, proposti del presidente Ceferin l’introduzione di un limite di mandati per presidente e membri dell’Esecutivo. Con l’approvazione da parte del CE, si passa da quattro a tre mandati. Inoltre i candidati al Comitato Esecutivo dovranno ricoprire ruoli attivi nelle proprie Federazioni, cioè presidente, vicepresidente, segretario generale o direttore generale. Tra i 13 rappresentanti delle federazioni candidati agli otto posti disponibili nel Comitato Esecutivo c’è anche il direttore generale della FIGC Michele Uva e il presidente della Federazione polacca Zbigniew Boniek.

Due membri del CE della UEFA dovranno essere rappresentanti della European Club Association (ECA) . Previsti anche il rafforzamento del Comitato Governance e Compliance Uefa con la nomina aggiuntiva di due membri indipendenti nell’attuale organo formato da tre persone e l’aggiunta di un articolo specifico agli statuti Uefa per garantire che le sedi di tutte le competizioni continentali siano selezionate in modo totalmente obiettivo attraverso un processo di candidatura trasparente. Approvata inoltre la modifica allo statuto della UEFA per introdurre un articolo per inserire l’etica e il buon governo come obiettivi statutari. Infine sarà data la possibilità agli esperti delle federazioni nazionali di presiedere i Comitati UEFA. Tutte le modifiche che riguardano gli statuti saranno votati in occasione del Congresso Ordiario della UEFA il prossimo 5 aprile a Helsinki.