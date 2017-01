San Marino. Ufficio del Turismo: “Aggiornarsi per competere al meglio!”

Partono il 14 febbraio i corsi formativi dedicati agli operatori turistici promossi

dall’Ufficio del Turismo in collaborazione con Teamwork

Al fine di promuovere la qualificazione dei servizi turistici del territorio e di contribuire alla diffusione di una cultura professionale della qualità che valorizzi le risorse umane, l’Ufficio del Turismo organizza un ciclo di corsi dedicati ad albergatori e operatori turistici della Repubblica di San Marino.

L’offerta formativa si articola in 6 incontri che, spaziando dalla vendita telefonica all’email marketing, mirano ad affinare competenze e fornire strategie per il successo dell’impresa turistica.

I seminari, tenuti da esperti di Teamwork, affermata realtà riminese nel campo della formazione dedicata all’ospitalità, si svolgeranno presso il Centro di Formazione Professionale di via Bustamonte, 3 a Serravalle, secondo il calendario seguente:

Martedì 14 febbraio 2017 15.00-19.00

Vendita telefonica

Mercoledì 15 febbraio 2017 15.00-18.00

Web Marketing (1)

Martedì 21 febbraio 2017 15.00-18.00

Accoglienza e gestione dei reclami (1)

Mercoledì 22 febbraio 2017 15.00-18.00

Web Marketing (2)

Mercoledì 1 marzo 2017 15.00-18.00

Accoglienza e gestione dei reclami (2)

Venerdì 3 marzo 2017 15.00-19.00

Email marketing

Le quote di partecipazione a persona sono: Euro 30,00 per la singola lezione, Euro 100,00 per l’intero pacchetto.

L’iscrizione può essere effettuata on-line compilando l’apposito form disponibile su visitsanmarino.com (area formazione) e perfezionata con il pagamento della quota, tramite bonifico bancario, dopo aver ricevuto la conferma di accettazione.

Per informazioni: marketing.turismo@pa.sm.

Comunicato stampa

Ufficio del Turismo