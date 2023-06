Ultim’ora. Papa Francesco al Gemelli per controlli

Papa Francesco si è recato presso il Policlinico Gemelli per sottoporsi a controlli medici. Intorno alle 10.40, il Santo Padre è entrato nel centro per l’Invecchiamento del Cemi, il Centro di Medicina dell’Invecchiamento del policlinico universitario. La visita di controllo è stata programmata per monitorare le sue condizioni di salute. Lo scorso marzo, papa Francesco era stato ricoverato al Gemelli per alcuni giorni a causa di un’infezione respiratoria. L’informazione proviene da fonti qualificate dell’ANSA.