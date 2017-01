Reggio si conferma sempre di più la capitale delle rotonde. Un sistema di stabilizzazione della circolazione che viene molto apprezzato dalla nostra amministrazione comunale. Nella parte orientale della città è previsto entro il mese di settembre la costruzione di una nuova rotonda all’incrocio tra Viale del Partigiano e Via Petrolini in una zona di elevato traffico in quanto sono situati il Fit Village, centro benessere con palestra e campi di gioco, e la celebre discoteca “Sali e Tabacchi”.

Salvatore Occhiuto