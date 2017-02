Un’altra tegola sulla Raggi Indagata per nomina Romeo

L’ex capo della segreteria politica della sindaca è accusato di abuso d’ufficio. È la seconda indagine a carico della Raggi.

È fissato per domani l’interrogatorio a Salvatore Romeo indagato per abuso d’ufficio nella vicenda della sua nomina a capo della segreteria politica del Campidoglio.

Reato ‘in concorso’ con Virginia Raggi, perché proprio dalla sindaca Romeo venne nominato. L’ex fedelissimo della prima cittadina è atteso per domani mattina, con il suo legale, davanti al procuratore aggiunto Paolo Ielo e al pm Francesco Dall’Olio, ma non è escluso che l’atto istruttorio slitti a giovedì o venerdì. Intanto va avanti a piazzale Clodio l’inchiesta che vede indagata per abuso d’ufficio e falso in atto pubblico Virginia Raggi per un’altra nomina: quella di Renato Marra, vigile urbano fratello di Raffaele, finito a capo del dipartimento Turismo poco dopo l’arrivo della giunta pentastellata a Palazzo Senatorio.

Salgono così a due le indagini per abuso d’ufficio a carico della sindaca. Anche Raffaele Marra, detenuto con l’accusa di corruzione a Regina Coeli per un altro procedimento, risponde di abuso d’ufficio in concorso nell’ambito della stessa inchiesta e sarà presto interrogato dai pm.