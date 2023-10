UNAS SAN MARINO. Continua l’iniziativa UNAS di sistema e promozione delle imprese associate Agenda Artigiani 2023/24 a tutti i Sammarinesi

Continua l’iniziativa UNAS di sistema e promozione delle imprese associate

Agenda Artigiani 2023/24 a tutti i Sammarinesi

spedite oggi 16.000 copie a tutte le utenze sammarinesi

Come lo scorso anno, anche la SETTIMA edizione dell’Agenda Artigiani viene inviata alla stampa in un momento di particolare difficoltà locale ed internazionale. Ed oggi più che mai desideriamo riproporre la convinzione che fare sistema è una delle virtù a cui orientarsi per sostenere l’economia interna.

PROMUOVERE LE IMPRESE SAMMARINESI!… per UNAS non solo è una mission, ma una convinzione basata sulla consapevolezza del livello qualitativo offerto dai nostri operatori.

UNAS desidera formulare un auspicio particolare a tutti i cittadini: “consultate e chiedete preventivi partendo dalle ditte della nostra Repubblica: garanzia di regolarità delle imprese, qualità, reperibilità post lavori e … del fare sistema”.

L’Agenda Artigiani è un elenco di oltre 480 attività svolte da imprese associate, suddiviso in categorie presenti sul nostro territorio, che documenta quanto sia ricca ed articolata l’offerta imprenditoriale sammarinese, con la consapevolezza che far sistema inizi dal farne parte.

Il Direttivo UNAS