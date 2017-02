Usa, un giudice blocca il bando di Trump: ripristinati i visti agli immigrati

Il giudice di Seattle blocca il decreto sull’immigrazione: “Può provocare un danno irreparabile”. E il Dipartimento Stato Usa ripristina i visti. Trump infuriato: “È ridicolo”.

Un giudice federale degli Stati Uniti contro Donald Trump. James Robart ha sospeso temporaneamente l’ordine esecutivo del presidente che blocca l’ingresso nel Paese agliimmigrati musulmani provenienti da sette Paesi a rischio jihad.

“L’opinione di questo cosiddetto giudice, che di fatto rende impossibile l’applicazione della legge nel nostro Paese – ha commentato il presidente degli Stati Uniti – è ridicola e deve essere rovesciata” . Tuttavia, al Dipartimento di Stato americano non è restato altro che uniformarsi alla pronuncia del giudice e sospendere l’applicazione dell’ordine esecutivo.