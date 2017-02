Valentino Rossi: “Yamaha lenta, abbiamo tanto da lavorare”

Valentino Rossi si sta preparando insieme al compagno di squadra Maverick Vinales per la nuova stagione della Motogp.

Il pilota pesarese e lo spagnolo hanno girato in Australia e hanno entrambi avuto difficoltà a domare la Yamaha 2017. Il Dottore ha commentato: “Cosa manca? Tanto. Soffriamo sul passo, non sono veloce come vorrei essere. C’è da lavorare e speriamo nei prossimi giorni di chiudere il cerchio. La Yamaha 2017 è molto diversa, facciamo fatica a capirla, serve un po’ di tempo. La forma fisica? In Malesia ho sofferto molto, non ero a posto e non riuscivo a guidare, anche se alla fine ho pagato solo due decimi. A casa ho lavorato per rimettermi, qui va già decisamente meglio”.

Vinales, compagno di squadra di Valentino Rossi, ha commentato i test di prove in terra australiana: “Gli ultimi dieci minuti siamo andati indietro perché io non ho montato la gomma nuova. Ma abbiamo fatto un buon lavoro, ho girato tanto con le gomme usate, abbiamo anche diversi particolari nuovi della ciclistica, per cui non eravamo pronti per fare il giro lanciato. La moto non è molto agile, per cui non è facile prendere linee perfette. Ma sul ritmo siamo andati molto forte e possiamo ancora migliorare”. Il Giornale