Verucchio. Commemorazione dei defunti di tutte le guerre e benedizione dei “resti mortali”

Domenica 5 novembre Verucchio commemora i suoi caduti e i caduti di tutte le guerre con due Sante Messe in Suffragio e un doppio corteo con deposizione di corone d’alloro ai monumenti del capoluogo e del Centro Civico di Villa

Alle 15.30 al cimitero saranno benedetti i “resti mortali” rinvenuti fra le macerie della Chiesa di Casalecchio

Due Sante Messe in Suffragio e un doppio corteo con deposizione di corone d’alloro ai Monumenti ai Caduti: Verucchio commemora tradizionalmente tutti i suoi figli deceduti e i caduti di tutte le guerre nel fine settimana successivo all’1 e al 2 novembre e l’appuntamento è per domenica 5.

Nel capoluogo, il ritrovo è fissato in Piazza Malatesta alle 10.40 e dopo la celebrazione eucaristica in Collegiata il corteo accompagnato dalla Banda Musicale raggiungerà i monumenti ai Caduti e ai 9 Martiri alla Fratta per la deposizione delle corone di alloro alla presenza della cittadinanza, delle autorità civili, militari e religiose, A Villa Verucchio l’appuntamento è alle ore 11 in chiesa e dopo la Santa Messa il corte raggiungerà il Centro Civico sulla Marecchiese con le stesse modalità.

Quest’anno, si coglie l’occasione della tradizionale ricorrenza per un’ulteriore iniziativa commemorativa: alle 15.30, dopo la celebrazione della messa nella cappella del cimitero di Villa Verucchio saranno benedetti i “resti mortali” rinvenuti fra le macerie della Chiesa di Casalecchio.

Comune di Verucchio