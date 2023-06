VI PREGO AIUTATEMI.

Cerco testimoni di quanto è accaduto all’alba del 7 maggio 2023 intorno alle 5.20/5.30 in via Coriano all’altezza del civico 151, tra il Villaggio San Martino e il ristorante Il Quartino. Mio marito Saponi Giuliano è stato ritrovato a terra in fin di vita da un ambulanza che passava casualmente di lì. Lui era in sella alla sua bici e si stava recando al lavoro. A tutt’oggi mio marito si trova ancora ricoverato in rianimazione in stato di coma e con gravissime lesioni al volto e al cranio, incompatibili a detta del medico legale, con una caduta accidentale, ma che piuttosto possono fare pensare ad un impatto con un veicolo che procedeva a forte velocità dalla parte opposta o ad una feroce aggressione.PREGHIAMO CHIUNQUE AVESSE QUALSIASI TIPO DI INFORMAZIONE IN MERITO DI CONTATTARE I LEGALI DELLO STUDIO LUNEDEI, DEL FORO DI RIMINI, 0541793211, CHE CI STANNO ASSISTENDO IN QUESTO TRAGICO MOMENTO. TUTTA LA SITUAZIONE È GIA IN MANO ALLA PROCURA E SONO FIDUCIOSA CHE ANCHE GRAZIE AL VOSTRO AIUTO POTRÒ AVERE RISPOSTA A QUESTO INCUBO.

CONDIVIDETE CON PIU PERSONE POSSIBILI.

GRAZIE DI CUORE.

MANUELA